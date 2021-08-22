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رئيس جامعة المنوفية يتفقد المستشفى الجامعي ويتابع حالة مصابي فريق كرة السرعة

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رئيس جامعة المنوفية يتفقد المستشفى الجامعي ويتابع حالة مصابي فريق كرة السرعة رئيس جامعة المنوفية يتفقد المستشفى الجامعي ويتابع حالة مصابي فريق كرة السرعة

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قام الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية صباح اليوم بزيارة مستشفى الجامعة لتفقد الحالات المصابة جراء حادث تصادم أتوبيس فريق كرة السرعة بمركز شباب دسوق التابع لمحافظة كفر الشيخ، والذي وقع فجر اليوم على طريق القاهرة اسكندرية الزراعي بقرية مصطاي التابعة لمركز ومدينة قويسنا، واستقبل خلال زيارته للمصابين اللواء إبراهيم أبوليمون محافظ المنوفية وكان في استقبالهما الدكتور محمود قوره عميد الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، وتفقدوا المصابين ومتابعة الحالة الصحية لهم من خلال الأطباء المشرفين على علاجهم.

وأكد رئيس الجامعة على تقديم كافة الدعم لعلاج المصابين وتسخير كافة امكانيات المستشفى الجامعى لعلاجهم وتقديم الخدمة العلاجية اللازمة، مطمئنا أهالى المصابين على حالة أبنائهم.

المصرى اليوم

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