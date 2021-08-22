1.5 مليون طن بضائع صادرة.. طفرة في معدلات التداول بالهيئة العامة لميناء الإسكندرية خلال يوليو 2021

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

سجلت كمية البضائع المتداولة وحركة السفن بميناء الإسكندرية طفرة ملحوظة للشهر السابع على التوالي.

وكسف بيان صادر عن «الميناء» اليوم الأحد عن ان «الهيئة» حققت إرتفاعاً كبيراً في كميات البضائع المتداولة خلال شهر يوليو 2021 بزيادة قدرها 4% عن المعدلات المحققة في شهر يوليو من العام السابق.

ووأشار البيان إلى ان البضائع المحواه تصدرت طليعة البضائع التي شهدت إزدياداً خلال شهر يوليو إذ بلغت نسبة الزيادة عن الشهر المثيل من العام السابق 16% تليها في مقدار الزيادة البضائع العامة بواقع 5%.

كما بلغ حجم البضائع الصادرة من خلال الهيئة العامة لميناء الإسكندرية 1.5 مليون طن خلال شهر يوليو 2021.

واوضح البيان ان حركة الملاحة البحرية للسفن المترددة على ميناء الإسكندرية سجلت إزدياداً ملحوظاً خلال شهر يوليو 2021 عن مثيله من عام 2020 وذلك بواقع 5% تقريباً؛ وقد بلغت نسبة الزيادة في أعداد العبارات 25% وفي سفن البضائع العامة 22% وفي سفن الصب السائل 19%

تأتي هذه الزيادات الكبيرة في معدلات التداول وحركة الملاحة لشهر يوليو 2021 في ظل تعليمات طارق شاهين رئيس مجلس الإدارة ـ بتحقيق الإحترافية في أداء الأعمال من قبل أطقم الإرشاد والقطر بالميناء وكذا إتباع العاملين بالهيئة للسبل التكنولوجيا المتقدمة لسرعة نهو الإجراءات المتعلقة برسو السفن ومغادرتها ورفع المعدلات القياسية لعمليات الشحن والتفريغ والسعي المستمر لتقليل التكدسات بالميناء .

