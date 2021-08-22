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كشفت وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك» بشأن تعدى أحد الأشخاص على مسن وإحدى السيدات بعين شمس، وضبط مرتكب الواقعة.

قالت الداخلية في بيان لها اليوم الاحد: «في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك» يظهر خلاله أحد الأشخاص يقوم بالتعدى على «مسن» وإحدى السيدات بمدخل أحد العقارات».

وأضافت: «بالفحص تم تحديد مكان ارتكاب الواقعة وتبين أنها بأحد العقارات، كائن بدائرة قسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة، كما تم تحديد المجنى عليهم وتبين أنهم 3 أشخاص (مسن، ونجلته ربة منزل «مصابة بسحجات بالرقبة ولها معلومات جنائية»، وربة منزل، وبمناقشتهم أقروا بتضررهم من سائق مركبة «توك توك»- مقيم بدائرة قسم شرطة المرج) لقيامه بالتعدى عليهم اعتقاداً منه- على خلاف الحقيقة- بقيامهم بمساعدة نجلته على الهروب من مسكنه».

وتابعت: «عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه.. وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية».