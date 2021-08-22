محافظة الجيزة تغلق ٢٢٠ منشأة طبية «بدون ترخيص»

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، قرارًا بغلق ٢٢٠ منشأة طبية تشمل عيادات تخصصية ومعامل تحاليل ومراكز صحيه وتغذية علاجية ومراكز إشاعات وعلاج إدمان وبنك دم وحضانات وغرف عمليات بمستشفيات، داخل نطاق المحافظة لإدارتها وتشغيلها بدون ترخيص وضبط عدد من المخالفات بها.

وأكد على أن قرارات الغلق جاءت عقب حملات التفتيش التي نفذتها مديرية الصحة ممثلة في الإدارة العامة للعلاج الحر بالتعاون مع أجهزة المحافظة بالأحياء والمراكز على المنشآت الطبية التي يتم إدارتها وتشغيلها دون ترخيص خلال الفترة الماضية.

وشمل قرار المحافظ الغلق الإداري لتلك المنشآت الطبية الواقعة بأحياء ومراكز ومدن بولاق الدكرور وشمال الجيزة والهرم والعجوزة والدقى والعمرانية والطالبية وحدائق الأهرام والحوامدية وأبوالنمرس و6 أكتوبر والشيخ زايد.

وكلف مدير مديرية الشؤون الصحية ورؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالمتابعة المستمرة للمراكز الصحية الكائنة بنطاقهم وغلق أي منشأة مخالفة للشروط الصحية وغير حاصلة على التراخيص اللازمة لمزاولة المهنة.

ووجّه بقطع المرافق عن المنشآت المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أصحابها والمرور الدوري عليها للتأكد من عدم تكرار فتحها.