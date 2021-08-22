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مطروح الأزهرية تستقبل قافلة مجلة نور للأطفال التابعه للمنظمة العالمية لخريجى الأزهر الشريف

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مطروح الأزهرية تستقبل قافلة مجلة نور للأطفال التابعه للمنظمة العالمية لخريجى الأزهر الشريف مطروح الأزهرية تستقبل قافلة مجلة نور للأطفال التابعه للمنظمة العالمية لخريجى الأزهر الشريف

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تحت رعاية اللواء خالد شعيب محافظ مطروح تستقبل منطقة مطروح الازهرية اليوم الاحد قافلة مجلة نور التنويرية للأطفال التابعة للمنظمة العالمية لخريجي الأزهر بالتعاون مع قطاع المعاهد الأزهرية في الفترة وذلك في الفترة من 22 :31 أغسطس الجاري تتضمن القافلة تنظيم وتنفيذ مجموعة من الفاعليات وورش عمل التعريفية بالمجلة وأنشطتها الثقافية الموجهة للأطفال من عمر 6: 16 عام وخلق الانتماء والوعى الثقافي والديني الصحيح ،وذلك بعدد من المديريات والمعاهد والمؤسسات الدينية والاجتماعية بمطروح.

وأوضح الشيخ عبدالعظيم سالم مدير الادارة المركزية لمنطقة الأزهرية ان خطة عمل قافلة «مجلة نور» ستكون يوم الأحد 22/8/2021 بمكتبة العامة من الساعة 12:10 ظهراً ويوم الأثنين 23/8/2021 بمعهد خالد بن الوليد من الساعة 11:9 صباحاً ويوم الثلاثاء 24/8/2021 بكنيسة السيدة العذراء مريم من الساعة 1:11 ظهراً ويوم الأربعاء 25/8/2021 بمديرية الشباب والرياضة (إدارة الطلائع) من 7:5 مساءً ويوم الخميس 26/8/2021 يوم تثقيفى رياضى بالقرية البدوية ( الكنيسة – الأزهر – الشباب والرياضة ) من الساعة 8:4 مساءاً ويوم السبت 28/8/2021 معهد مطروح الإبتدائى ( النادى الإجتماعى ) من الساعة 11:9 صباحاً ومن الساعة 9:7 مساءً ويوم الأحد 29/8/2021 معهد الدكرور بسيوة من الساعة 11:9 صباحاً ويوم الأثنين معهد المراقى بسيوة من الساعة 11:9 صباحاً.

ومن جانبه رحب اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بتنظيم مثل هذه القوافل الثقافية وأهميتها في توعية النشء ،موجها بتذليل كافة العقبات أمام أعمال القافلة وتيسير عملها لتحقيق الاستفادة المرجوة منها .

المصرى اليوم

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