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"الداخلية": 22345  مخالفة للإجراءات الاحترازية من كورونا في أسبوع

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"الداخلية": 22345  مخالفة للإجراءات الاحترازية من كورونا في أسبوع "الداخلية": 22345  مخالفة للإجراءات الاحترازية من كورونا في أسبوع
قالت: سجلت منطقة الرياض العدد الأعلى بـ 8840 تلتها المنطقة الشرقية

بلغت إحصائية مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من "كوفيد-19" (22345) مخالفة، وذلك للمدة من 7 / 1/ 1443هـ حتى 13/ 1/ 1443هـ.
وسجلت منطقة الرياض العدد الأعلى بـ(8840)، تلتها المنطقة الشرقية بـ(3049)، ثم منطقة المدينة المنورة بـ (2145)، ومنطقة مكة المكرمة بـ(1881)، ومنطقة القصيم بـ(1819)، ومنطقة الجوف بـ(1221)، ومنطقة حائل بـ(1136)، ومنطقة الحدود الشمالية بـ(792)، ومنطقة تبوك بـ(386)، ومنطقة جازان بـ(333)، ومنطقة الباحة بـ(315)، ومنطقة عسير بـ(236)، ومنطقة نجران بـ(192).
وشددت وزارة الداخلية على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة عن الجهات المعنية بهذا الشأن.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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