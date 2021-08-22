جامعة كفرالشيخ تشارك في المعرض التعليمي

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تشارك جامعة كفر الشيخ في المعرض التعليمي الخامس لـ«مؤسسة أخبار اليوم» والذي انطلق اليوم الأحد وعلى مدار يومين، بقاعة الصندوق الاجتماعي بأرض المعارض في مدينة نصر، تحت رعاية الدكتور مصطفی مدبولي رئیس مجلس الوزراء.

وافتتح الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور نيفين رياض القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، والمهندس عبدالصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، والكاتب الصحفي أحمد جلال، رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم المعرض بمشاركة 40 جامعة ومعهدًا في مصر.

وشارك في الحضور عدد كبير من رؤساء الجامعات وقيادات وزارة التعليم العالي، بالإضافة إلى القيادات الجامعية والتعليمية المشاركة في المعرض.

واستقبل الدكتور حسن يونس نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والدكتور نيفين رياض القباج وزيرة التضامن الاجتماعي خلال تفقدهما لجناح جامعة كفرالشيخ المشارك بمعرض التعليم العالي بحضور الدكتور أماني شاكر عميد كلية التربية النوعية والدكتور إبراهيم الهواري عميد كلية الثروة السمكية والدكتور أيمن عبدالدايم وكب كلية الزراعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور هدير الدسوقي وميرنا النحاس من كلية التربية النوعية.

وأشاد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالمنتجات التي تم عرضها في جناح جامعة كفرالشيخ من منتجات كلية الزراعة لسد احتياجات المجتمع ولأبناء الجامعة من مختلف المواد الغذائية التي تنتجها الكلية، ومزرعتها البحثية والتي تشمل العديد من أنواع العسل عالية الجودة ولحوم ودواجن وبيض وزبادي وألبان وجبن والخضروات المنزرعة بمزرعة الكلية وصابون سائل ومطهرات ومعقمات من إنتاج قسم الكيمياء بالكلية.

وقال الدكتور حسن يونس نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث إن كلية الزراعة بجامعة كفرالشيخ تسعى دائما لإعداد كوادر زراعية متخصصة ومؤهلة لمسايرة احتياجات سوق العمل لتصبح الكلية من أفضل كليات الزراعة، كما تنظم العديد من المبادرات المجتمعية المختلفة للمساهمة في توفير المنتجات الغذائية للمجتمع بأسعار مخفضة انطلاقا من دورها المجتمعي مع مراعاة تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة خلال التواجد في منافذ البيع.

وأضاف د. يونس بأن كلية الثروة السمكية بجامعة كفرالشيخ تعد د كوادر فنية متخصصة في مجالات برنامج الاستزراع، برنامج المصايد والبيئة المائية، برنامج صناعة المنتجات البحرية والبيوتكنولوجى للارتقاء بجودة المنتج وخلوه من الملوثات ليصل إلى المواصفات العالمية لتنشيط التصدير وزيادة الدخل القومي. فضلا عن تأهيل الطلاب لسوق العمل بكلية الثروة السمكية والمصائد بجامعة كفر الشيخ، بتدريبهم من خلال أحواض زراعة الأسماك وتربيتها، إضافة إلى مصنع تعليب وصناعة وتغليف الأسماك، ومصنع الأعلاف والخدمات التعليمية والتدريبيه والإستشارات للعاملين في هذا المجال بمحافظة كفرالشيخ والمحافظات المجاورة لزيادة الوعي وتحسين الإنتاج الحالي وسد احتياجاته من الغذاء.

وأشار نائب رئيس جامعة كفرالشيخ إلى مواكبة كلية الذكاء الاصطناعي بالجامعة كفرالشيخ في احدث التطبيقات التكنولوجية، حيث صنع طلاب الكلية روبوتا طبيا ليكون معاونا للطاقم الطبي في مستشفيات العزل، كما يعكف فريق الطلاب حاليا على إضافة بعض برامج الذكاء الاصطناعي في مجال معالجة اللغات ورؤية الحاسب.

كما عرضت كلية التربية النوعية ممثلة في بعض الأقسام معجنات ومخبوزات «ميني ساندوتش- ساليزون- باتيه» من إنتاج قسم الاقتصاد المنزلي ومشغولات خشبية ونسيجية «جوبلان- سجاد – تابستري» وكراسي بحر من انتاج طلاب كلية التربية النوعية «تم تصنيعها مشاريع لمقرري الخشب والنسيج» واكسسوارات، معلقات نحاسية، لوحات تصوير زيتية.

وأوضح الدكتور عبدالرازق دسوقي رئيس جامعة كفرالشيخ أن جناح الجامعة بالمعرض تضمن عرض مطويات تعريف وبرشور لشرح أحدث البرامج الجديدة بالجامعة ودليل للتعريف بكليات الجامعة وتخصصاتها المختلفة والأقسام وشروط الالتحاق بها.

وأشار د. دسوقي إلى وجود أساتذة ومتخصصين للرد على استفسارات الطلاب وأولياء الأمور حول الجامعة وإمكانياتها المتاحة وبرامجها المقدمة للطلاب والمواكبة لسوق العمل على المستويين المحلي والدولي.

وقال رئيس جامعة كفرالشيخ إن مشاركة الجامعة في معرض التعليم العالي يأتي لتعريف الطلاب على أفضل البرامج والتخصصات العلمية بها المواكبة لسوق العمل العالمي، حيث يعرض وفد جامعة كفرالشيخ أحدث مستجداتها وإمكانياتها وبرامجها الجديدة في أكبر معرض تعليمي للترويج لجامعات مصر حتى يتمكن الطلاب وأولياء الأمور من الاطلاع على الفرص المتاحة لهم بالجامعة والكليات التي بها والتخصصات الموجودة في كل كلية ويتعرفون على التخصصات المختلفة التي يرغبون في الالتحاق بها، وأيضا التعرف على أفضل ما هو موجود من برامج وتخصصات وبرامج مميزة وبمصروفات معقولة التي يتم فيها تدريس أحدث التخصصات في الجامعات العالمية بمناهج متميزة وأعضاء هيئة تدريس على أعلى مستوى أكاديمي.