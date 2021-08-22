«سعفان» و«الغضبان» يسلمان 5 ماكينات خياطة و6 شنط عدة للخريجين ببورسعيد

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واصل وزير القوى العاملة محمد سعفان، اليوم الأحد، جولاته الميدانية للمحافظات، حيث يزور محافظة بورسعيد، في إطار مبادرة «حياة كريمة»، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، للاهتمام ورعاية ومساندة العمالة غير المنتظمة وصغار الصيادين لرعايتهم اجتماعيًا وصحيًا وتأمينيًا، وتنفيذ خطة كاملة لرعاية هذه الفئة من خلال إنشاء قاعدة بيانات سليمة.

وفي هذا الإطار، قام الوزير ومحافظ بورسعيد اللواء عادل الغضبان بتسليم 500 بوليصة التأمين التكافلي ضد الحوادث الشخصية التي تغطي الوفاة، والعجز الكلى المستديم أو الجزئي، للعمالة غير المنتظمة وصغار الصيادين. وذلك بحضور السيد السنجابي مدير مديرية القوي العاملة ببورسعيد، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

كما قام الوزير بتوزيع 5 ماكينات خياطة، و6 شنط عدة للخريجين من مركز التدريب والوحدة المتنقلة بمديرية القوي العاملة ببورسعيد، كما قام بتسليم شهادة تقدير لشركة ايجيبشان لإنتاج الكهرباء لمراعاتها السلامة والصحة المهنية في العمل.

وقال الوزير: إن توزيع بوالص التأمين على والصيادين والعمالة غير المنتظمة جاء وفاءً لما وعدت الدولة المصرية، خلال زياراتي التي قمت بها لبعض المحافظات والالتقاء بصيادي البحر الأحمر، وبحيرة مريوط، وبورسعيد، وبحيرة ناصر، وقنا، مشيرا إلى أن هذه البوليصة حماية لأسر هذه العمالة من المخاطر التي قد يتعرضون لها في أماكن العمل المختلفة، وذلك بصرف تعويض قدره 100 ألف جنيه في حالات العجز الكلي والجزئي والوفاة- لا قدر الله- بحيث يتوفر دعم لأسرة كل عامل يعينها على أمور الحياة، مؤكدًا أن هذه الوثيقة ليست نهاية المطاف، وإنما هي بداية الرعاية لتلك الفئة خلال المرحلة القادمة.

أضاف، أن الدولة المصرية وضعت العامل المصري نصب أعينها، سواء كان في قطاعات العمل المنتظمة أو فئة العمالة غير المنتظمة، ووفرت لهم كل وسائل الحماية والرعاية في إطار المبادرات الرئاسية، من قيادة سياسية واعية ورشيدة رأت أحلام المواطنين ليس مستحيلة ويمكن تحقيقها، وشرعت في حل مشكلاتها بدون تعب أو ملل، لتعود للمواطن كرامته من جديد.

وتابع أن كل موارد الدولة سخرت لخدمة المواطنين من أبناء الدولة المصرية في كل الفئات العمرية سواء كانوا قادرين على العمل، أو غير قادرين، فتم عمل مشروعات عديدة في مختلف الجوانب للنهوض بمستوى معيشة المواطنين.

وأشار الوزير إلى أن أكبر مثال على قدرة العمال المصريين على العمل والمثابرة، هو التعامل مع أزمة السفينة الجانحة في قناة السويس مؤخرا، والتي ضرب العامل المصري فيها أكبر مثال على أنه من أفضل العمال الموجودين في العالم، والتي في التعامل معها أخرس ألسنة الحاقدين المترقبين فشل وخسارة من هذه الأزمة ليرد عليهم العامل المصري بكل نجاح وتفوق في حلها دون أن يذق طعم الراحة.

ودعا الوزير عمال مصر أن تكون هي الصفوف الأولى للدفاع عن الوطن، الأمر الذي سيعود بالنفع على المواطنين، فمصر تستحق من جميع أبناؤها الكثير والكثير، تحتاج أن تكون في نفوس وروح كل واحد من بيننا، فهي المتبقية لنا وهي التي نمتلكها طالما نحيا فيها.

من جانبه أكد المحافظ، أنه لولا عمال مصر المهرة المدربين لم تكن وصلت الدولة لما هي عليه الآن من تقدم وإنجازات على كافة الأصعدة، ووصلت لأرقام لم تشهد من قبل.

وأوضح اللواء عادل الغضبان أن خير دليل على تلك الانجازات، ما يتم حاليا على أرض المحافظة في حي الجنوب، به أكثر من ٧٣ ألف مواطن، وجهت القيادة السياسية بعمل مشروع محطة تنقية مياه الشرب بتكلفة ٤٤٠ مليون جنيه، بالإضافة إلى أول مستشفى تأمين صحي وهي مستشفى محور ٣٠ يونيو مجهزة بأحدث المعدات الطبية على أعلى المستويات.

دعا المحافظ شباب المحافظة إلى ضرورة الإسراع في عمل بوليصات التأمين على الحياة، والتأمين الشخصي، بما يوفر مزيد من الحماية والأمان لهم ولأسرهم في حالة لا قدر الله أصاب العامل أي مكروه في حياته العملية.

ووعد المحافظ فتيات من خريجات البرامج التدريبية بالمديرية، الرغبات في عمل مشروع صغير بالتعاون والعمل المشترك، بتقديم كل الدعم اللازم لهم إنشاء مشروعهم، وكل التسهيلات اللازمة من كافة الجهات المعنية، داعيا الشباب إلى انتهاج تلك الفكرة لإقامة مشروعاتهم الخاصة بعد تلقيهم التدريب المناسب من مديرية القوي العاملة ومراكز التدريب التابعة لها على أيدي مدربين أكفاء قادرين على الوصول بهم للمستوى المطلوب.

ضمن مبادرة "حياة كريمة" "سعفان" و"الغضبان" يسلمان 500 وثيقة تأمين للعمالة غير المنتظمة و5 ماكينات خياطة و 6 شنط عدة للخريجين مببورسعيد

ضمن مبادرة "حياة كريمة" "سعفان" و"الغضبان" يسلمان 500 وثيقة تأمين للعمالة غير المنتظمة و5 ماكينات خياطة و 6 شنط عدة للخريجين مببورسعيد