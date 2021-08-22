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إقبال على التنسيق الإلكتروني بجامعة الوادي الجديد

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إقبال على التنسيق الإلكتروني بجامعة الوادي الجديد إقبال على التنسيق الإلكتروني بجامعة الوادي الجديد

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شهدت معامل التنسيق الإلكترونى بجامعة الوادى الجديد، إقبالا من جانب الطلاب الناجحين بالثانوية العامة في ثانى ايام تنسيق المرحلة الأولى، حيث توافد الطلاب على مكاتب التنسيق لبدء اختيار الرغبات حسب الكليات المخصصة لكل شعبة، حيث اقبل طلاب المرحلة الأولى شعبة علمى علوم على إختيار كلية طب الوادى الجديد بعدما ادرجت هذا العام بالتنسيق في مقابل اختيار رغبات أخرى حسب كل شعبة سواء الأدبى أو العلمى رياضيات واتمام إجراءات التنسيق من جانب المختصين التابعين للجامعة لمساعدة الطلاب في إجراءات التنسيق.

وقال الدكتور احمد سيد حرباوى، نائب رئيس جامعة الوادى الجديد لشئون التعليم والطلاب، ان معامل التنسيق الإلكترونى تواصل إستقبال الطلاب لليوم الثانى على التوالى، والأجهزة متصلة بشبكة انترنت فائق السرعة بالإضافة إلى تواجد عدد من العاملين اللذين لهم خبرة عالية في اجراء التنسيق الإلكترونى خلال السنوات الماضية لتقديم كافة الخدمات للطلاب أثناء التقديم واختيار الرغبات، بجانب التشديد على الإلتزام بكافة الإجراءات الإحترازية والوقائية لضمان حماية الطلاب والعاملين من المستجد.

المصرى اليوم

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