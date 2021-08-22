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قال المستشار محمد الفقى، أستاذ القانون، ورئيس محكمة جنايات القاهرة، إن قرار محكمة الأمور المستعجلة واجب التنفيذ بوقف الحجز على «شقة الزمالك»، وذلك في حالة إذا لم يتم تقديم استشكال ضد الحكم.

وأضاف «الفقى»، لـ«المصري اليوم»، أن المستشار أحمد عبدالفتاح حسن مالك الشقة له الحق في تنفيذ حكم وقف الحجز، ولكن في حالة تقديم إستشكال على الحكم يتم تحويله إلى محكمة الأمور المستعجلة الإستئنافية للنظر فيه.

وتابع، حكم محكمة الأمور المستعجلة الإستئنافية يكون نهائي، سواء كان يتنفيذ قرار المحكمة بالحجز عن «شقة الزمالك» أو وقف الحجز عنها.

وعن مقتنيات الشقة من قطع أثرية، قال «الفقى»، طالما لم يتعرض الحكم إلى مقتنيات الشقة من مجوهرات وقطع أثرية، لا يمكن لمالك الشقة التصرف فيها، لخضوعها لتحقيقات النيابة العامة.

وكانت الدائرة الأولى بمحكمة الأمور المستعجلة برئاسة المستشار أحمد يوسف، قد قضت بوقف إجراءات تنفيذ حكم الحجز على «شقة الزمالك» المعروفة إعلاميًا بـ«مغارة على بابا»، الصادر ضد المستشار أحمد عبدالفتاح حسن.

وكان مالك الشقة المستشار أحمد عبدالفتاح حسن تقدم بإشكال حمل رقم 935 لسنة 2021 «تنفيذ وقتي مستعجل»، أمام المحكمة، اختصم فيه 3 أشخاص وهم كل شقيق زوجته خالد محمد حامد ونجله كريم أحمد عبدالفتاح ومعاون أول تنفيذ بمحكمة جنوب القاهرة.

ولم يتعرض الحكم لمقتنيات الشقة من مجوهرات وقطع أثرية والتي تخضع لتحقيقات النيابة العامة.

وكانت إدارة تنفيذ الأحكام في محكمة جنوب القاهرة، اكتشفت شقة مليئة بالكنوز الأثرية واللوحات والمجوهرات في الزمالك، خلال تنفيذ حكم قضائي ضد ابن مالك الشقة.

وأصدر المستشار أحمد عبدالفتاح، مستشار في المحكمة الدستورية في الكويت، مالك شقة الزمالك، بيانا حول الواقعة، وقال إن نجله كريم، الذي هو على خلافات مع خاله، لا يمتلك الشقة.

وطالب بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة في يناير 2020، ضد نجله «كريم» في الدعويين رقمي 8902 و8903 لسنة 136 قضائية، والذي نصّ على أن يدفع كريم لخاله مبلغًا يتجاوز الـ10 ملايين جنيه والفوائد القانونية بواقع 4% من تاريخ يوليو 2015 وحتى يناير 2020.

وأضاف أنه يعيش خارج مصر منذ 20 عامًا، وإنه يمتلك الموجود من مجوهرات وتحف ولوحات في شقة الزمالك، كما يمتلك الأوراق الثبوتية لملكيتها، وأنه نجل وزير سابق، وزوجته كذلك، في فترات زمنية سابقة.