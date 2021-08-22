مصائب برشلونة تتوالى.. الكشف عن طبيعة إصابة بيكيه ومدة غيابه

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لم تتوقف الخسائر التي تكبدها نادي برشلونة من مباراة الجولة الثانية من عمر بطولة الدوري الإسباني أمام نظيره أثلتيك بلباو، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1، عند حد خسارة نقطتين بعدما خسر الفريق أحد أهم نجومه جراء هذه المباراة.

وكشفت تقارير إسبانية اليوم الأحد أن قائد فريق برشلونة المدافع جيرارد بيكيه تعرض للإصابة في ربلة الساق اليسرى خلال مباراة الفريق الكتالوني أمام نظيره بلباو.

ووفقا لما نشرته صحيفة آس الإسبانية، فقد أثبتت الفحوصات الطبية التي خضع لها اللاعب خلال الساعات الماضية عن تعرضه للإصابة بتشنج عضلي في ربلة الساق اليسرى.

ووفقاً للصحيفة فإن اللاعب سيغيب عن مباريات الفريق لفترة لن تقل عن أسبوعين، وأن عودته أيضاً عقب هذه المدة تعتمد على سرعة تعافيه واستجابته للعلاج.

وكان برشلونة قد نشر بيانا رسمياً عقب نهاية المباراة مع أثلتيك بلباو قال فيه إن جيرارد بيكيه يشعر اللاعب ببعض الانزعاج في نعل ساقه اليسرى، وفي انتظار المزيد من الاختبارات لتحديد نوعية وخطورة الإصابة بشكل كامل.

ولم يحدد برشلونة في بيانه أمس المدة المتوقعة لغياب جيرارد بيكيه، قبل أن يتحدد رسمياً اليوم بأنها لن تقل عن 14 يوماً.