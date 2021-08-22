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محافظ القاهرة يكرم أوائل الثانوية العامة (صور)

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محافظ القاهرة يكرم أوائل الثانوية العامة (صور) محافظ القاهرة يكرم أوائل الثانوية العامة (صور)

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كرم اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، أوائل الثانوية العامة على مستوى الجمهورية من أبناء محافظة القاهرة والبالغ عددهم 9 طالب وطالبة وذلك في الحفل الذي أقامته المحافظة بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم، إذ تضمنّت الاحتفالية توزيع شهادات تقدير وهواتف محمولة ودورع تكريم لكافة الطلبة الأوائل تكريماً لهم على حرصهم على التفوق والتميز.

وأكد أن الرئيس عبدالفتاح رئيس الجمهورية يولي الاهتمام الأكبر للعملية التعليمية ويسخر جميع إمكانيات الدولة لخدمة التعليم وتطويره، ويحرص دائما على أن يكون الطالب المصري في مسار التعليم الحديث على مستوى العالم.

وأعرب عن سعادته البالغة بتكريم المتفوقين من ابنائه الطلبة والطالبات كتقليد سنوى تحرص عليه أجهزة المحافظة كل عام تحفيزاً لهم على بذل المزيد من الجهد مؤكداً أن التكريم يأتي في المقام الأول لأولياء أمور الطلبة نظراً لدورهم الهام في الدفع بأبنائهم للتفوق خاصة في ظل عام دراسي استثنائي.

كما طالب أبنائه الطلبة بمواصلة الجهد والعمل للاحتفاظ بمستوى التفوق والتميز خلال المراحل التعليمية والعملية القادمة من أعمارهم حيث أن تعتمد على عقول ابنائها المتفوقين في كافة المجالات من أجل تحقيق نهضتها وتقدمها.

ووجه الشكر لجميع العاملين بمديرية التريية والتعليم لما بذلوه من جهد خلال العام الدراسي بسبب من إعداد المنصات التعليمية لجميع المراحل الدراسية.

يذكر أن محافظة القاهرة قد حصدت 9 مراكز على مستوى الجمهورية للعام الدراسي 2020 ـ 2021 وهم أحمد اسامة على محمد السيد الثاني على الجمهورية شعبة علمي مدرسة التوفيقية الثانوية بنين، وأحمد حسين على أحمد الرابع مكرر على الجمهورية شعبة علمي رياضة مدرسة حلوان الثانوية بنين، وبلال إبراهيم يونس إبراهيم الرابع مكرر على الجمهورية شعبة علمي رياضة مدرسة سعد زغلول الثانوية الرسمية المتميزة للغات، محمد مصطفي فخر الدين أحمد الثالث مكرر على الجمهورية شعبة علمي علوم مدرسة د. نرمين اسماعيل، آلاء على على محمود الرابع على الجمهورية شعبة ادبي مدرسة الحرية بنات، ديليسيا انيس رزق الله انيس الرابع مكرر على الجمهورية شعبة ادبي مدرسة القلب المقدس، شاول عيسي بسطا جبرائيل الخامس مكرر على الجمهورية شعبة ادبي مدرسة دي لاسال الفرير، محمود محمد حسن حسن الطنملي الخامس مكرر على الجمهورية شعبة ادبي مدرسة المبتديان الثانوية الرسمية لغات، مريانا منير صدقي حنا الأول على الجمهورية مكفوفين مدرسة النور والأمل بالنزهة بنات

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المصرى اليوم

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