12.750 قرض حسن للأرامل والمطلقات وأصحاب الهمم ببني سويف

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سلمت جمعية الأورمان ببني سويف عدد 12.750 قرض حسن للحالات الارامل وغير القادرين من أصحاب الصناعات اليدوية والحرفية أو من يمتلك مشروعا ويريد تطويره .

وأكد اللواء ممدوح شعبان مدير عام الجمعية، أن الأورمان تقدم قرض حسن بقيمة 21ألف جنيه مقسم على ثلاث مراحل المرحلة الاولى 7 آلاف جنيه نقدى يسدد على 28 شهر بواقع 250 جنيه شهريًا شرط إقامة مشروع- والمرحلة الثانية من القرض (مرحلة التجديد) بقيمة 7000 جنيه يسدد منها فقط 3500 جنيه على 14 شهر بواقع 250 جنيه شهريًا؛ والباقى منحة من الجمعية، والمرحلة الثالثة هي منحة لا ترد بقيمة 7000 جنيه.

واشار شعبان أن التوسع في النهوض بمستوى دخل الأسر الفقيرة وتحسين مستوى معيشتها يأتى من خلال مساهمة الجمعية في اقامة مشروعات تنموية تتناسب مع الأسر الأكثر احتياجًا، ليدر دخلاً ثابت لهذه الأسر مع الأخد في الإعتبار المناطق الأكثر احتياجًا والتي تكون بؤرة اهتمام الجمعية .

وأضاف، أن الجمعية بدأت مشروع القرض الحسن منذ حوالى 22 عامًا، قامت من خلالهم بتسليم أكثر من 88 ألف حالة فقيرة .