كنيسة القديسين يواقيم وحنة بالمنيا تحتفي بعيد السيدة العذراء بحفل للتبرع بالدم

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قررت إحدى الكنائس الأرثوذكسية بمحافظة المنيا، الاحتفال بعيد السيدة العذراء، بشكل مختلف وأكثرعملية، وذلك بتنظيم حفل للتبرع بالدم.

ويقول القس غبريال محب، راعي كنيسة القديسين يواقيم وحنة بدماريس بالمنيا، والمنظمة لحملة التبرع بالدم، بالإشتراك مع مركز الرجاء لخدمة المرضى بإيبارشية المنيا وتوابعها، وبالتعاون مع المركز الإقليمي لنقل الدم بالمنيا، أننا فضلنا إطلاق تعبير «حفلة تبرع بالدم عن»حملة«تبرع بالدم، لان من يعطي دمه وينقذ مريض لابد وان يكون سعيد بما فعل.

وأكد القس غبريال، ان الدماء المتبرع بها تخصص لأطفال الوحدة العلاجية 720 طفلا الذين يعيشون على نقل الدم ومشتقاته مجانًا.

وعن اختيار ذلك التوقيت بالذات، قال «محب»، نحاول ان يكون احتفالنا بعيد السيدة العذراء بشكل أكثر عملية، فالعذراء مريم، شخصيتها وحياتها مملوءة بالفضائل، ومن أبرز فضائلها، العطاء والمحبة، لذا فقررنا في ذكرى عيدها ان نقدم محبة وعطاء، ورأينا ان اغلي محبة وعطاء هو ما نجود به من صحتنا ويكون بمثابة حياة لأي مريض لا نعلم عنه حتى اسمه فهذه هي المحبة العملية للكل دون فرق، وتلك قمة العطاء ان تعطي لمن لاتعرفه .

أقيم الحفل تحت شعار الآية «لا تمنع الخير عن أهله حينما يكون في طاقة يدك أن تفعله»

وما يتم التبرع به من دم يخصص لأطفال الوحدة العلاجية الذين يعيشون على نقل الدم ومشتقاته وعددهم 720 طفل بمحافظة المنيا طول حياتهم وبالمجان وتتحمل الدولة نفقة الكيس الواحد للدم الذي يكلفها حوالي 950 جنيه.