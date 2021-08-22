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الجامعة الأمريكية بالقاهرة تقدم 15 منحة دراسية لطلاب الثانوية العامة

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الجامعة الأمريكية بالقاهرة تقدم 15 منحة دراسية لطلاب الثانوية العامة الجامعة الأمريكية بالقاهرة تقدم 15 منحة دراسية لطلاب الثانوية العامة

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أعلنت الجامعة الأمريكية بالقاهرة عن تقديمها لخمسة عشرة منحة دراسية شاغرة كاملة وجزئية لطلاب الثانوية العامة المتفوقين في خريف 2021. الهدف الرئيسي من تقديم هذه المنح الدراسية هو إتاحة الفرص للطلاب المتفوقين أكاديميًا الذين لا يستطيعون تحمل تكاليف التعليم بالجامعة بتلقي تعليم عالي الجودة يمكنهم من إحداث تغيير إيجابي لمستقبلهم في والعالم.

تقول ماجدة فايق المدير التنفيذي للشئون المالية للطلاب والمنح: «ترتبط المنح الدراسية في الجامعة الأمريكية بالقاهرة بشكل أساسي بإطلاق العنان للإمكانيات وخلق الفرص للطلاب الموهوبين. فهي تجربة تحدث تطور بالغ في حياة الطلاب حيث تأخذهم في رحلة من العمل الجاد والالتزام والقدرة على التكيف، كما أنها تمهد الطريق لهم ليكونوا ناجحين ليس في دراستهم فحسب ولكن أيضًا في حياتهم العملية».

يعد تقديم المنح الدراسية للطلاب المتفوقين الذين يحتاجون دعماً مادياً على رأس أولويات الجامعة الأمريكية بالقاهرة. جدير بالذكر أن حوالي 40.2 بالمئة من الطلاب يتلقون دعم مادي من الجامعة في شكل منح دراسية كاملة أو جزئية أو دعم مادي للمصروفات. وتوفر الجامعة أكثر من 118 منحة دراسية لطلاب البكالوريوس مدعومة من قبل الأفراد أو الشركات. ففي خلال الفصل الدراسي لخريف 2020، حصل أكثر من 570 طالباً على منح دراسية كاملة وجزئية، وتلقى أكثر من 1730 طالب دعم مادي للمصروفات.

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