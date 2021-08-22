مفتي الجمهورية يستقبل سفير أذربيجان لبحث أوجه تعزيز التعاون

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استقبل الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، تورال رضاييف، سفير أذربيجان في القاهرة ، لبحث أوجه تعزيز التعاون الإفتائي بين دار الإفتاء وأذربيجان.

وأكد مفتي الجمهورية على استعداد دار الإفتاء الكامل على تقديم كافة أشكال الدعم العلمي والإفتائي لمسلمي أذربيجان، خاصة في مجال التدريب على الإفتاء ومواجهة الفكر المتطرف والتحول الرقمي داخل المؤسسات الإفتائية لما لها من خبرات واسعة.

وأشار مفتى الجمهورية إلى أن التعاون موجود ومستمر بين دار الإفتاء و شيخ الإسلام في أذربيجان شكرالله باشازاده، وأنه جاري التنسيق لافتتاح مكتب تمثيلي للأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم يكون مقره في أذربيجان.

من جانبه أثنى سفير أذربيجان في القاهرة على جهود المفتي ودار الإفتاء المصرية وما تبذله من مجهودات كبيرة من أجل نشر صحيح الدين والعمل على حفظ استقرار المجتمعات.

كما أبدى تطلع بلاده إلى مزيد من التعاون الديني والإفتائي مع دار الإفتاء المصرية والاستفادة من تجربتها الرائدة في التحول الرقمي ومواجهة التطرف، ووجه دعوة إلى مفتي الجمهورية لزيارة أذربيجان في أقرب وقت.