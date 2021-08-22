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شباب شمال سيناء يشاركون في معسكر نادي القيادات الشبابية الثاني ببورسعيد

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شباب شمال سيناء يشاركون في معسكر نادي القيادات الشبابية الثاني ببورسعيد شباب شمال سيناء يشاركون في معسكر نادي القيادات الشبابية الثاني ببورسعيد

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حقق شباب شمال سيناء المشارك في المعسكر الثاني لنادي القيادات الشبابية المتميزة المقام في المدينة الشبابية ببورسعيد خلال الفترة من 19 إلى 24 أغسطس الجاري نجاحات كبيرة في تحقيق الهدف من المعسكر الذي يشارك فيه 150 شابا وفتاة من محافظات: بورسعيد، الإسماعلية، السويس، شمال سيناء، وجنوب سيناء في إطار اهتمام وزارة الشباب والرياضة (الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدنى) وتحت شعار: «من الشباب إلى الشباب» بهدف نقل الخبرات من خلال اللقاءات الدورية.

ويهدف النادى إلى بناء قاعدة من القيادات الشبابية المتميزة بجميع محافظات الجمهورية لاستثمار طاقاتهم وتفعيل دورهم في خدمة المجتمع وخدمة نظرائهم من الشباب من خلال التدريب والتأهيل وبرامج للمعايشة وتبادل الخبرات وتبنى المبادرات والتشجيع على العمل المجتمعي وتوسيع قاعدة المستفيدين من تلك البرامج من خلال المساهمة في التسويق لها وتنظيمها داخل جميع المحافظات محليًا ودوليًا.

وقال كليب راشد مصبح، مدير عام مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء، إن المديرية تشارك في هذا المعسكر بمجموعه من الشباب المتميز من جميع المراكز الإدارية بالمحافظة، مشيرًا إلى أنه تم الإعلان بجميع الهيئات الشبابية لفتح باب التسجيل للشباب في النادي، مع ضرورة الاهتمام بوجود ذوي الاحتياجات الخاصة ضمن أعضاء النادي.

وأشار إلى أن هذا المعسكر يقام تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وبإشراف مرفت سيد أحمد، وكيل الوزارة، ورئيس الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني، وخالد فوزي، مدير عام إدارة التعليم المدنى والقيادات الشبابية، حيث يشترط للاشتراك في النادي أن يكون الشاب أو الفتاة من خريجي أحد برامج وزارة الشباب والرياضة، والسن من ١٨ إلى ٤٠ عامًا، إجادة أحد اللغات الأجنبية، مهارة التعامل مع التكنولوجيا ووسائل الاتصال الحديثة، مع الخبرة والرغبة والوقت للعمل المجتمعي، العضوية بأحد مراكز الشباب، ويتم اختيار نسبة ٥% من ذوى القدرات والهمم.

من جانبها، قالت رضوى حسني، إحدى المتدربات المشاركات في المعسكر من شمال سيناء، إن التدريب على كيفية وآليات تأسيس نادي يجمع جميع القيادات الشبابية بشمال سيناء، وكيفية استغلالها وتوظيفها لخدمة المجتمع السيناوي، وأن يصبح النادي هو حلقة الوصل بين الشباب والقيادات لإشباع احتياجات الشباب.

وأشادت بنجاح التجربة في خلق قيادات شبابية متميزة بجميع محافظات الجمهورية لاستثمار طاقاتهم وتفعيل دورهم في خدمة المجتمع وخدمة نظرائهم من الشباب من خلال التدريب والتأهيل وبرامج للمعايشة وتبادل الخبرات وتبني المبادرات والتشجيع على العمل المجتمعي وتوسيع قاعدة المستفيدين من تلك البرامج من خلال المساهمة في التسويق لها وتنظيمها داخل جميع المحافظات.

المصرى اليوم

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