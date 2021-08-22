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برنت يتراجع الي 65.1 دولار للبرميل

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برنت يتراجع الي 65.1 دولار للبرميل برنت يتراجع الي 65.1 دولار للبرميل

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حققت البترول العالمية أكبر خسائر أسبوعية لها في تسعة أشهر بختام جلسات التداول بالأسواق الآجلة انهاية الاسبوع الماضي حيث انخفضت عقود برنت 7.7% مقارنة بنهاية الأسبوع السابق، كما انخفضت أسعار عقود خام غرب تكساس 8.9%.

وسجلت أسعار برنت 65.18 دولار للبرميل، للعقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت عند التسوية الجمعة، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس تسليم سبتمبر 62.32 دولار للبرميل.

وحذرت وكالة الطاقة الدولية، من ارتفاع الطلب على النفط بشكل مفاجئ عكس مساره البطيء حاليا فى بقية دول العالم بسبب انتشار السلالة المتحورة دلتا من كورونا وقالت الوكالة، التى مقرها باريس، وفقا لقناة (فرانس 24)، "تم خفض النمو فى النصف الثانى من 2021 بوتيرة حادة، إذ يبدو أن القيود الجديدة لمكافحة كورونا المفروضة فى عدة دول كبيرة مستهلكة للنفط، على الأخص فى آسيا، ستقلص التنقلات واستخدام النفط".

المصرى اليوم

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