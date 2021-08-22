فاران وسانشو ضمن بدلاء مانشستر يونايتد لمواجهة ساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي

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أعلن أولى جونار سولشاسير المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد التشكيل الرسمي لمواجهة نظيره ساوثهامبتون في المباراة التي تجمع الفريقين عصر اليوم الأحد 22-8-2021 ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم البريميرليج.

وجاء تشكيل مانشستر يونايتد كالتالي:

حراسة المرمى: دي خيا

الدفاع: وان بيساكا - ماجواير - لينديلوف - لوك شو

الوسط: فريد - بوجبا - ماتيتش

الهجوم: مارسيال - برونو فيرنانديز - جرينوود

ويتواجد على مقاعد البدلاء: هيوتن - دالوت - رافائيل فاران - جايمس - لينجارد - ماتا - ماكتومناي - فان دي بيك - جادون سانشو