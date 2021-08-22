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محافظ بني سويف يناقش مع وكيل وزارة التعليم امتحانات الدور الثاني للإعداية والدبلومات الفنية

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محافظ بني سويف يناقش مع وكيل وزارة التعليم امتحانات الدور الثاني للإعداية والدبلومات الفنية محافظ بني سويف يناقش مع وكيل وزارة التعليم امتحانات الدور الثاني للإعداية والدبلومات الفنية

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التقى الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، بمكتبه، الأحد، الأستاذ عمرو شحاتة السيد وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، وقدم له التهنئة لتوليه مهام منصبه الجديد، متمنيًا له التوفيق والنهوض بمنظومة العمل داخل قطاع التعليم، وذلك بحضور الدكتور عاصم سلامة نائب محافظ بني سويف.

وشدد محافظ بني سويف على أهمية بذل كل الجهود والتكاتف والتعاون والتنسيق الدائم بين قيادات المنظومة التعليمية بكل عناصرها ومكوناتها، مشيرًا إلى أن من أهم ركائز منظومة العمل التنفيذى بالمحافظة هو التكامل والتناغم بين كل جهود الجهات المعنية وذات الصلة في كل القطاعات، وفي مقدمتها العملية التعليمية التي تشهد اهتمامًا كبيرًا من الدولة في الفترة الحالية وفق لرؤية 2030، وفي إطار توجيهات القيادة السياسية بأهمية أن تعمل كل المؤسسات بروح الفريق الواحد، وأن تتكامل فيما بينها من أجل المصلحة العامة والدفع بجهود التنمية.

وخلال اللقاء، تمت مناقشة بعض الآليات والخطوات العملية والإجرائية الخاصة ببعض الموضوعات والملفات الهامة، في القطاع، منها سير العمل في أعمال تقدير الدرجات لامتحانات الدور الثاني للإعدادية، امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية، وتمديد فترة التحويل بين المدارس، وتوزيع ذوي الإعاقات الحاصلين على الشهادة الإعدداية على المدارس الفنية، بالإضافة إلى التأكيد على عمل استعدادات مبكرة لاستقبال العام الدراسي الجديد.

من جانبه، أعرب «شحاته» عن إمتنانه وشكره للمحافظ الدكتور محمد هاني غنيم لتهنئته بمنصبه الجديد والعمل داخل منظومة الجهاز التنفيذي للمحافظة، مؤكدًا أنه سيبذل قصارى جهده للارتقاء بمنظومة العمل وتحسين مستوى الأداء داخل قطاع التربية والتعليم بالمحافظة.

المصرى اليوم

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