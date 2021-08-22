وزير الزراعة يفتتح أعمال تطوير معمل تحليل التربة بهيئة التنمية الزراعية

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افتتح السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أعمال تطوير وإعادة تشغيل معمل تحليل التربة بالهيئة العامة لمشروعات هيئة التعمير والتنمية الزراعية، بحضور الدكتور نعيم مصيلحي، مستشار وزير الزراعة لاستصلاح الأراضي والتوسع الأفقي، والدكتور محمد الشحات، المدير التنفيذي للهيئة، والدكتور أحمد عبدالعزيز، مساعد رئيس هيئة التعمير والتنمية الزراعية، وبعض قيادات الوزارة للاستفادة من المعامل في مشروعات استصلاح الأراضي.

ووجه وزير الزراعة بتوفير كل أوجه الدعم للمهندسين والكيميائيين العاملين بالمعمل لمواكبة المشروعات القومية الكبرى الجاري تنفيذها حاليًا في مجال استصلاح الأراضي والتوسع الأفقي والتى تنفق عليها الدولة مئات المليارات من الجنيهات لتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين.

وشدد «القصير»، في كلمته خلال افتتاح المعامل على أهمية مراجعة تصنيف التربة بمختلف مناطق الاستصلاح وعمل دراسات مقارنة بين الدراسات التحليلية لتصنيف التربة السابقة والحالية لضمان كفاءة استخدام الموارد الأرضية والمائية.

وقال الدكتور محمد الشحات، المدير التنفيذي للهيئة، في تصريحات صحفية، الأحد، إن المعمل يقوم بإجراء التحاليل الكيميائية والطبيعية للأراضي التابعة لمشاريع الهيئة وأيضا للقطاع الخاص كما يقوم المعمل بإجراء التحاليل الخاصة بالتربة وأيضًا تقديم المشورة والحلول لبعض المشكلات في استصلاح الأراضي، وذلك من خلال تقديم التوصيات الفنية حسب نوعية التربة وحسب نوعية مياه الري.

وأضاف «الشحات» أن المعمل يعمل فيه حوالي 90 كيميائيًا ومهندسًا زراعيًا ويجري كل أنواع التحاليل الكيميائية وطبيعة قوام التربة، مشيرًا إلى أنه يتم تقديم خدمات التحاليل بأقل تكاليف في أقل وقت، موضحًا أن هذه المعامل تقوم بإصدار التوصيات الفنية المناسبة للعملاء مع تقديم صورة كاملة لنوعية التربة ومياه الري، كما يحرص جميع العاملين بالمعامل على تقديم أفضل خدمة بأدق النتائج.

وأكد المدير التنفيذي لمشروعات هيئة التعمير والتنمية الزراعية أن هناك تعاونًا مع كل المعامل والمعاهد البحثية في الوزارة، ومنها معامل مركز البحوث الزراعية وأن معمل الهيئة يجري تحليل جميع عينات التربة والمياه الخاصة بمشاريع الاستصلاح في مصر (بنجر السكر – توشكى – شرق العوينات – غرب المنيا – وادى النقرة).

وأوضح «الشحات» أن إعادة تشغيل وافتتاح المعمل بعد تطويره يأتي في إطار توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بإعادة استغلال الأصول التابعة للوزارة وتحقيق أقصى استفادة ممكنة منها.

وزير الزراعة يفتتح أعمال تطوير معمل تحليل التربة بهيئة التنمية الزراعية

وزير الزراعة يفتتح أعمال تطوير معمل تحليل التربة بهيئة التنمية الزراعية

وزير الزراعة يفتتح أعمال تطوير معمل تحليل التربة بهيئة التنمية الزراعية