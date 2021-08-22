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رئيس غزل المحلة: خالد عيد لم يخطرنا بالرحيل

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رئيس غزل المحلة: خالد عيد لم يخطرنا بالرحيل رئيس غزل المحلة: خالد عيد لم يخطرنا بالرحيل

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أكد على العباسى، رئيس شركة غزل المحلة، أن خالد عيد، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، لم يخطر الإدارة برحيله من تدريب الفريق في نهاية الموسم الجاري.

وكان غزل المحلة ضمن البقاء بالدوري الممتاز، بعد تعادله مع البنك الأهلي، بهدف لكل فريق، في المباراة التي أقيمت بينهما أمس السبت، ضمن مباريات الجولة الـ32 من مسابقة الدوري الممتاز.

وقال على العباسي العباسى، في تصريحات تلفزيونية: «خالد عيد، لم يتحدث معنا بشأن رحيله عن الفريق في نهاية الموسم الجاري»، مضيفًا: «لن نأخذ بجدية التصريحات التي نقلت عنه بخصوص رحيله عن النادى إلا في حالة وجود كلام رسمى معنا».

وأضاف: «المدرب كان يعاني من ضغوط كبيرة في الفترة الماضية، بسبب موقف الفريق في جدول الدوري»، مضيفًا: «بعد الفوز على الأهلي والزمالك والتعادل مع بيراميدز، ارتفع طموح الجماهير، وبدأوا في مطالبة الفريق بالتواجد في المربع الذهبي، ولكن هذا فوق استطاعة اللاعبين، خاصة أنهم لا يملكون خبرات اللعب في الدوري الممتاز».

المصرى اليوم

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