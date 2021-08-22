طبيب نفسي: «الصبارة الراقصة تصيب الأطفال بالاضرابات النفسية والتوحد»

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حذر الدكتور محمد هاني، استشاري الصحة النفسية، المواطنين من شراء الدمية المعروفة إعلاميًا بـ«الصبارة الراقصة» لأبنائهم نظرًا لخطورتها على الصحة النفسية للأطفال.

وقال «هاني» خلال تصريحات تلفزيونية، الأحد، إن الصبارة الراقصة تقلد طريقة كلام الطفل، مما يصيبه باضطرابات في الشخصية وهلاوس وتخيلات أثناء النوم، كما أنها تسحب الطفل إلى عالم افتراضي وهو ما يُعرف بالعزلة مما يؤدي للتوحد.

وأضاف: «بعض الأطفال يتقمصوا شخصية الألعاب الخاصة بهم وبالتالي قد يتقمصوا شخصية الصبارة الراقصة»، لافتًا إلى أنها تهدد الصحة العقلية للأطفال بدايةً من عمر سنتين حتى العشر سنوات.

وأشار إلى أن بعض الشركات التسويق تدَّعي أن الصبارة الراقصة يمكنها مساعدة الأطفال المصابين بتأخر الكلام في تحسين حالتهم باعتبارها تردد الكلام، لكن من الناحية العلمية هي ليست لها أي قيمة في علاجه، بل تصيبه باضطرابات نفسية.

واختتم: «بعض الأطفال أيضًا سيصاب بالخوف والتوتر ونوبات البكاء بمجرد رؤية الصبارة الراقصة، لأن بعضهم لن يستوعب فكرة تقليد لعبة لصوته أو طريقة كلامه».