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إطلاق 34 قمراً اصطناعياً لتسريع الإنترنت عبر العالم

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إطلاق 34 قمراً اصطناعياً لتسريع الإنترنت عبر العالم إطلاق 34 قمراً اصطناعياً لتسريع الإنترنت عبر العالم
حملها صاروخ "سويوز" الروسي

إطلاق 34 قمراً اصطناعياً لتسريع الإنترنت عبر العالم

أطلق، اليوم الأحد، صاروخ "سويوز" الروسي بإدارة مجموعة "أريان سبيس" الأوروبية محملاً بـ34 قمراً اصطناعياً لشركة "وان ويب" البريطانية، التي تهدف لتوفير إنترنت عالي السرعة في كل أنحاء العالم.

وأقلع الصاروخ من قاعدة بايكونور الروسية في كازاخستان، بحسب ما أعلنت وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس".

وتخطط "وان ويب"، بالتعاون مع الشركة الهندية "بهارتي"، لتشغيل إنترنت عالمية بحلول نهاية 2022، تقوم على 648 قمراً اصطناعياً.

وبمقتضى عقد مع الأوروبية "أريان سبيس"، سيتم تنفيذ 16 عملية إطلاق لصاروخ "سويوز" بين ديسمبر 2020 وأواخر 2022.

وهناك المئات من الأقمار الاصطناعية في المدار حول الأرض لتوفير الإنترنت، وقد سبق لشركة "سبيس أكس" الفضائية التي يملكها الملياردير إيلون ماسك أن وضعت في المدار أكثر من 1500 قمر اصطناعي لهذا الغرض، في سياق شبكة "ستارلينك".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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