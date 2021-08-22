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"مهد".. الراعي الرسمي للسوبر السعودي الأول لكرة اليد

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"مهد".. الراعي الرسمي للسوبر السعودي الأول لكرة اليد "مهد".. الراعي الرسمي للسوبر السعودي الأول لكرة اليد

أعلن الاتحاد السعودي لكرة اليد، اليوم اليوم الأحد، عن رعاية أكاديمية مهد الرياضية لكأس السوبر السعودي لكرة اليد، لعام 2021 في نسخته الأولى ولمدة موسم واحد، تحت مسمى كأس السوبر السعودي "مهد 2021"، والذي سيقام يوم الجمعة المقبل، وسيجمع بين النور ومضر على صالة وزارة الرياضة في العاصمة الرياض.

وتأتي هذه الرعاية امتداداً لمذكرة التفاهم التي وُقعت بين الطرفين، في إبريل الماضي 2021، والتي تهدف إلى وضع خطة تنفيذية مشتركة بين الاتحاد والأكاديمية، لتطوير الفئات العمرية المستهدفة من الجانبين، وإقامة بطولات مختلفة بهدف صناعة أبطال في كرة اليد.

من جانبه، أكد فاضل النمر رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة اليد، أن رعاية "مهد" لكأس السوبر السعودي، هو امتداد لاهتمام الأكاديمية بكافة الألعاب المختلفة، والربط ما بين البناء والتشجيع لكافة الفئات في الألعاب الجماعية. وقدم النمر جزيل الشكر لعبدالله حماد وطاقم عمله، على تعاونهم ومبادرتهم غير المستغربة.

من جهة أخرى، قال عبدالله بن فيصل حماد رئيس أكاديمية مهد الرياضية: "إن كرة اليد ضمن الألعاب التي تستهدفها الأكاديمية في صناعة أبطال في سن مبكرة، لذلك حرصنا على رعاية كأس السوبر، للوصول إلى أكبر قدر من محبي تلك الرياضة، من خلال تلك الرعاية، بعد البطولة التي نفذتها الأكاديمية في محافظة القطيف، والتي رصدنا من خلالها عدداً من المواهب الفنية المميزة، حيث سيتم التركيز عليهم في الفترة المقبلة، بالإضافة إلى استمرار عملية البحث والاكتشاف عن كافة المواهب، في مختلف مدن ومناطق المملكة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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