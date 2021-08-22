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"مأساوي وأبله".. ماذا قال "بلير" عن انسحاب الغرب من أفغانستان؟

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"مأساوي وأبله".. ماذا قال "بلير" عن انسحاب الغرب من أفغانستان؟ "مأساوي وأبله".. ماذا قال "بلير" عن انسحاب الغرب من أفغانستان؟
دعا لوضع استراتيجية لممارسة أقصى ضغط على الحركة

انتقد رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير، الذي قاد بلاده للحرب في أفغانستان إلى جانب الولايات المتحدة عام 2001، قرار انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان، واصفًا إياه بأنه "مأساوي وخطير وغير ضروري وأبله".

وقال "بلير" في مقال مطول نُشر على موقعه على الإنترنت، اليوم (الأحد): "إن قرار الانسحاب سيجعل كل جماعة متشددة في جميع أنحاء العالم تبتهج، والعالم الآن متشكك من موقف الغرب، لأنه من الواضح جدًا أن قرار الانسحاب من أفغانستان بهذه الطريقة لم يكن مدفوعًا بالاستراتيجية الكبرى بل بالسياسة"، وفقاً لـ"فرانس 24".

وأضاف: "نحتاج إلى وضع قائمة بالحوافز والعقوبات والإجراءات التي يمكننا اتخاذها، بما في ذلك حماية السكان المدنيين حتى تفهم طالبان أن أفعالها سيكون لها عواقب".

واعتبر "بلير" أن على الولايات المتحدة والمملكة المتحدة أن تتعلما الدروس المستفادة من العشرين عامًا الماضية، وليس من السياسات قصيرة المدى، بل من المصالح الإستراتيجية طويلة المدى.

ودعا واشنطن ولندن إلى إجلاء الأفغان الذين ساعدوا القوات، ووضع خطة دبلوماسية استراتيجية لممارسة أقصى قدر من الضغط على "طالبان".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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