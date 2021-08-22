بعد تعرضهم لحادث تصادم .. مغادرة 7 من لاعبي فريق كرة السرعة لدسوق من المستشفى

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قام الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية بزيارة تفقدية للمستشفى الجامعى لمتابعة الحالة الصحية لمصابي فريق كرة السرعة التابع لنادى دسوق الرياضي بكفر الشيخ والذي تعرض لحادث تصادم فجر اليوم على الطريق الزراعي بقويسنا أثناء عودتهم من مباراة بحي الأسمرات، حيث أصيب ١١ لاعبا وخرجت ٧ حالات و٤ في حالة حرجة أعمارهم تتراوح بين ١٣ و١٤ سنة وتم نقلهم لمستشفى جامعة المنوفية.

وأكد رئيس الجامعة على متابعته الشخصية للحالات المصابة، موجها المسؤولين بالمستشفى الجامعى بتسخير جميع إمكانات المستشفى لتقديم الإسعافات والجراحات اللازمة، وتواجد الأطباء على مدار الساعة.