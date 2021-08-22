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النيابة تكشف تفاصيل انتحار فتاة شنقًا في كرداسة: انفصلت عن حبيبها

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النيابة تكشف تفاصيل انتحار فتاة شنقًا في كرداسة: انفصلت عن حبيبها النيابة تكشف تفاصيل انتحار فتاة شنقًا في كرداسة: انفصلت عن حبيبها

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كشفت نيابة مركز إمبابة وكرداسة في الجيزة، اليوم الأحد، ملابسات واقعة انتحار فتاة في العقد الثاني من عمرها شنقًا داخل غرفتها في منطقة كرداسة.

أفادت التحقيقات بأن الفتاة تمر بحالة نفسية سيئة بعد انفصالها عن حبيبها قبل أيام، وإثر ذلك أقدمت على الانتحار، ولا توجد شبهة جنائية، ويوم الواقعة كانت وحدها بالشقة وتخلصت من حياتها شنقًا بتعليق نفسها بحبل بـ«جنش» داخل غرفتها.

وعقب سماع النيابة لأقوال أسرة الفتاة، وإفادتهم بعدم وجود شبهة جنائية، وهو ما أيدته تحريات أجهزة الأمن، قررت التصريح بدفن جثمان الفتاة.

البداية، كانت بتلقى أجهزة الأمن بلاغًا من الأهالي مفاده العثور على جثة فتاة مشنوقة ومدلاة بحبل داخل غرفتها بدائرة مركز شرطة كرداسة، وبالانتقال تبين العثور على جثة «سماح. م» في العقد الثاني من عمرها، مشنوقة ومدلاة بحبل معلق بجنش المروحة، وبسؤال أهلية الفتاة أفادوا بانفصالها عن أحد الأشخاص وانتهاء علاقة عاطفية معه مما تسبب في دخولها في أزمة نفسية مؤخرًا وأقدمت على الانتحار بسبب ذلك، ونفوا وجود شبهة جنائية في الواقعة وهو ما أكدته تحريات المباحث والتقرير المبدئى لمفتش الصحة.

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