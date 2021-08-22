تجديد حبس خادمة 15 يومًا بتهمة سرقة مشغولات ذهبية من مخدومتها

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جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنح القاهرة الجديدة حبس خادمة 15 يوما على ذمة التحقيقات في اتهامها بسرقة مشغولات ذهبية من فيلا في القاهرة الجديدة خلال تنظيفها.

كشفت التحريات أن المتهمة سبق ترددها على الفيلا لتنظيفها، وتمكنت من خلال ترددها من معرفة أماكن المشغولات الذهبية الخاصة بزوجة مالك الفيلا وسرقتها.

البداية كانت بلاغا لقسم شرطة القاهرة الجديدة من صاحب فيلا يتهم خادمته بالاستيلاء على المشغولات الذهبية الخاصة بزوجته، ألقى القبض على المتهمة التي أنكرت ما نسب إليها، وأكدت التحريات صحة الواقعة وأحالتها للنيابة التي قررت حبسها 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة السرقة.