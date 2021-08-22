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«تعليم القليوبية»: 36 طالبًا وطالبة يتصدرون قائمة أوائل الثانوية العامة بالمحافظة

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«تعليم القليوبية»: 36 طالبًا وطالبة يتصدرون قائمة أوائل الثانوية العامة بالمحافظة «تعليم القليوبية»: 36 طالبًا وطالبة يتصدرون قائمة أوائل الثانوية العامة بالمحافظة

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أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، أسماء أوائل الثانوية العامة بالمحافظة لشعبتى الأدبى والعلمى «علوم ورياضة» حيث بلغ إجمالى عدد أوائل المحافظة بالشعبة العليمة «علوم» 16 طالبا وطالبة فيما بلغ إجمالى عدد أوائل المحافظة بالشعبة العليمة «» 10 طلاب وطالبات، وبلغ إجمالى عدد أوائل المحافظة بالشعبة الأدبية 10 طلاب وطالبات، ليكون إجمالى عدد الطالبات الأوائل 19 طالبة فيما بلغ عدد الطلاب 17 طالبا ضمن قائمة الأوائل.

وقدم الدكتور ياسر محمود، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، التهنئة للطلاب الأوائل وأولياء أمورهم، مشيراً إلى ضرورة استمرار مواصلة التفوق خلال المرحلة المقبلة في التعليم الجامعي، ورفع اسم محافظة القليوبية في مختلف المحافل التعليمية.

والتقي اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، والدكتور ياسر محمود، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، الطالب عمر أحمد عبدالرازق، الثالث مكرر على الثانوية العامة شعبة علمي رياضة، على مستوى الجمهورية، والأول على مستوى القليوبية، لتكريمه بحضور أسرته، مقدماً له التهنئة على تفوقه.

وأبدى الطالب رغبته في الدراسة في مجال هندسة الحاسبات والمعلومات، ويأمل أن يدرس في إحدى الجامعات الكبرى، حيث وعد وكيل الوزارة الطالب بالتنسيق مع إحدى الجامعات لتوفير منحة دراسية له تقديراً لتفوقه.

وأعرب الطالب عمر أحمد عبدالرازق عن سعادته بلقاء وكيل الوزارة، مما يعكس الجانب الإنساني والأبوي له وليعطي له ذلك دفعة كبيرة وحافزاً لمواصلة مشواره التعليمي والتفوق في المراحل التعليمية القادمة.

اوائل الثانوية العامة فى القليوبية
اوائل الثانوية العامة فى القليوبية

المصرى اليوم

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