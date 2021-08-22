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هاري كين على دكة بدلاء توتنهام لمواجهة وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي

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هاري كين على دكة بدلاء توتنهام لمواجهة وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي هاري كين على دكة بدلاء توتنهام لمواجهة وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي

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أعلن نونو سانتو المدير الفني لفريق توتنهام هوتسبير التشكيل الرسمي لفريقه في مواجهة نظيره وولفرهامبتون في المباراة التي تجمع الفريقين في الثالثة عصر اليوم الأحد 22-8-2021 على ملعب مولينيو ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم البريميرليج.

وشهد تشكيل توتنهام عودة نجم الفريق الأول وهدافه هاري كين لدكة بدلاء الفريق لأول مرة هذا الموسم.

جاء تشكيل توتنهام كالتالي:

حراسة المرمى: لوريس

الدفاع: تانجانجا- سانشيز- داير- ريجيلون

الوسط: سكيب- هويبيرج- ديلي آلي

الهجوم: لوكاس مورا- سون- بيرجوين

ويجلس على مقاعد البدلاء: جوليني- دوهيرتي- دافيدز- سيسيجنون- وينكز- لوسيلسو- هاري كين- سكارليت

فيما جاء تشكيل وولفرهامبتون على النحو التالي:

حراسة المرمى: خوسيه سا

الدفاع: سايس- كوادي- كيلمان

الوسط: مارسال- موتينيو- نبفيس- سيميدو

أمامهم: ترينكاو- تراوري

الهجوم: خيمينيز

المصرى اليوم

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