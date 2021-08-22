محافظ بورسعيد: حملة لإزالة مخالفات البناء جنوب بورسعيد

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أكد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأحد، تواصل حملات إزالة الاشغالات والتعديات على أملاك الدولة بجنوب بورسعيد، والتى تأتى في إطار جهود الأجهزة التنفيذية لمنع تواجد المخالفات والتعديات وتوقيع العقوبات على المخالفين، وأشار محافظ بورسعيد أن الأجهزة التنفيذية بحى الجنوب بقيادة الأستاذ أحمد زغلف رئيس حى الجنوب قامت بحملة مكبرة لإزالة التعديات على أراضى الدولة وقد أسفرت الحملة عن إزالة منزل وحظيرة على مساحة 300م في جمعية بورفؤاد الزراعية يخالف الاشتراطات البنائية، ومنزل وخرسانة في جمعية عمار بجوار المحور.

وأوضح محافظ بورسعيد أنه لا مجال لعودة التعديات والمخالفات على أراضى الدولة بعد الإجراءات والقوانين التي اتخذتها الدولة المصرية لمنع التعديات ومنع استغلال ممتلكات الدولة بصورة غير قانونية، لافتا أن محافظة بورسعيد حققت معدلات كبيرة في ملف التصالح في مخالفات البناء، ولن يسمح المخالفين بالعودة مرة أخرى.

محافظ بورسعيد: حملة لإزالة مخالفات بناء بجنوب بورسعيد