رفض طعن مسئولة بالتعليم على «تنبيهها» بعد قبول تظلمها

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قضت المحكمة التأديبية لمستوي الإدارة العليا بعدم قبول طعن مسئولة بالتربية والتعليم، لالغاء قرار مجازاتها بعقوبة التنبيه لارتكاب بعض المخالفات ،لانتفاء شرط المصلحة، وذلك بعد قبول تظلمها وإلغاء قرار مجازاتها .

قالت الطاعنة أنه صدر قرارا بمعاقبتها بعقوبة التنبيه، وذلك تنفيذاً للقرار الصادر من لجنة التأديب لإرتكابها مخالفة وظيفية تستوجب العقاب.

وذكرت المحكمة في حكمها أن الطاعنة أقامت الطعن بتاريخ 30/12/2020 بطلب الغاء الأمر التنفيذي الصادر من مدير عام الإدارة العامة للموارد البشرية بوزارة التربية والتعليم فيما تضمنه من مجازاتها بعقوبة التنبيه، على الرغم من أن الثابت من مطالعة حافظة المستندات المقدمة منها بجلسة 3/2/2021 أنها طويت على صورة ضوئية من الأمر التنفيذي رقم (1038) الصادر من مدير عام الإدارة العامة للموارد البشرية بوزارة التربية والتعليم بتاريخ 8/9/2020 بسحب القرار المطعون فيه تنفيذاً للقرار الصادر من وزير التربية والتعليم بالموافقة على تنفيذ الرأي الصادر من مفوض الدولة لوزارة التربية والتعليم والذي انتهى إلى قبول تظلم الطاعنة شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الأمر التنفيذي محل هذا الطعن, وذلك قبل إقامة الطعن الماثل .

ومن ثم لا يكون ثمة مصلحة للطاعنة في إقامة الطعن الماثل ويتعين لذلك الحكم بعدم قبول الطعن لإنتفاء المصلحة .