محافظ المنوفية: تشكيل لجنة لإعداد تقرير عن حادث فريق كرة السرعة.. ومحاسبة المقصرين

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تفقد اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون، محافظ المنوفية، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية، ظهر الأحد، مستشفى جامعة المنوفية بشبين الكوم، للاطمئنان والوقوف على الحالة الصحية لمصابي فريق كرة السرعة التابع لمركز شباب دسوق.

اطمئن المحافظ على الحالة العامة لمصابي الحادث، واستمعوا من الطاقم الطبي على تقديم كافة الإجراءات الطبية اللازمة لهم وما تم اتخاذه من إجراء جراحات عاجلة للحالات الحرجة، وخلال تواجدهم تم عقد لقاء بأهالي المصابين والاستماع إلى مطالبهم واحتياجاتهم وأكد محافظ المنوفية وكفر الشيخ ووزير الشباب والرياضة ورئيس جامعة المنوفية للأهالي حرصهم على التواصل المستمر لتقديم الدعم الطبي لأبنائهم مشددين على أنه سيتم محاسبة المقصرين والمتسببين في الحادث، حفاظًا على حقوق وسلامة أبنائهم.

هذا وقد قرر محافظ المنوفية تشكيل لجنة لإعداد تقرير عن الاجراءات التي تم إتخاذها بمستشفي بركة السبع المركزي فور وقع الحادث مشيراً إلى أنه سيتم محاسبة المقصرين حالة ثبوت تقصيرهم، وعلى جانب آخر أعلن محافظ كفر الشيخ رفع حالة الطوارئ بمستشفيات كفر الشيخ لتوفير الإمكانيات الطبية المطلوبة اللازمة لهم.

كما أكد وزير الشباب والرياضة على أن هناك متابعة مستمرة لكافة الحالات المصابة وتقديم الدعم اللازم من قبل الوزارة للوصول بهم لمراحل التأهيل لعودة حياتهم الطبيعية لممارسة أنشطتهم الرياضية، فيما أكد رئيس جامعة المنوفية على المتابعة المستمرة للمصابين وتقديم خدمة طبية على أعلي مستوى لهم.