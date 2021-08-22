أخبار عاجلة

بعد إيقاف مي حلمي.. أحمد فلوكس لـ محمد رشاد: «مدينون لك بكثير من الاعتذار» -
دينا فؤاد تهاجم مي حلمي: «جامدة في الاستفزاز.. كفاية بقى مليتوا البلد» -
حمادة أنور: «شيكابالا كان زمانه في حتة تانية بس تفكيره ضيعه» -
«زي النهارده».. اغتيال الرئيس الإيراني محمد علي رجائي 30 أغسطس 1981 -
«زي النهارده».. وفاة الفنان والمخرج السيد بدير 30 أغسطس 1986 -
«زي النهارده».. وفاة الأديب العالمي نجيب محفوظ 30 أغسطس 2006 -
حمادة أنور: شيكابالا ومجاهد مخطئان -
انهيار 20 منزلًا جنوب موريتانيا بسبب الأمطار المصحوبة بالعواصف -
ميدو ينتقد عقوبة إيقاف شيكابالا 8 أشهر: «قرار ظالم.. ومجاهد شعر بالإهانة» -
السعودية تدين استهداف الحوثيين لقاعدة العند العسكرية في لحج اليمنية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

رئيس جامعة القاهرة يستقبل مفتي الجمهورية في لقاء مفتوح مع الطلاب

Print
رئيس جامعة القاهرة يستقبل مفتي الجمهورية في لقاء مفتوح مع الطلاب رئيس جامعة القاهرة يستقبل مفتي الجمهورية في لقاء مفتوح مع الطلاب

اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة منذ قليل بمكتبه، الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، على هامش لقائه مع طلاب الجامعة عن «بناء الإنسان وتطوير العقل المصري» وذلك ضمن النسخة الرابعة من معسكر قادة المستقبل الذي تنظمه الجامعة لطلابها في الفترة من 21 أغسطس وحتى 14 سبتمبر 2021 في إطار مشروع جامعة القاهرة لتطوير العقل المصري وبناء جيل جديد من الشباب.

يذكر أن معسكر قادة المستقبل يضم 4 أفواج طلابية يستوعب كل فوج منها 100 طالب وطالبة، كما يتضمن المعسكر برنامجًا متميزًا يشمل لقاءات مع قيادات الجامعة وكوكبة من كبار العلماء والمفكرين والإعلاميين والنقاد والأدباء، وفتح حوارات نقاشية مفتوحة مع الطلاب، بما يعزز لديهم لغة الحوار والانفتاح على القضايا المعاصرة وإثراء فكرهم من خلال تفاعلهم مع الضيوف الذين تستضيفهم الجامعة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
بعد إيقاف مي حلمي.. أحمد فلوكس لـ محمد رشاد: «مدينون لك بكثير من الاعتذار»

بعد إيقاف مي حلمي.. أحمد فلوكس لـ محمد رشاد: «مدينون لك بكثير من الاعتذار»

دينا فؤاد تهاجم مي حلمي: «جامدة في الاستفزاز.. كفاية بقى مليتوا البلد»

دينا فؤاد تهاجم مي حلمي: «جامدة في الاستفزاز.. كفاية بقى مليتوا البلد»

حمادة أنور: «شيكابالا كان زمانه في حتة تانية بس تفكيره ضيعه»

حمادة أنور: «شيكابالا كان زمانه في حتة تانية بس تفكيره ضيعه»

«زي النهارده».. اغتيال الرئيس الإيراني محمد علي رجائي 30 أغسطس 1981

«زي النهارده».. اغتيال الرئيس الإيراني محمد علي رجائي 30 أغسطس 1981