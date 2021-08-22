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وصلت بعثة المنتخبات المصرية البارالمبية إلى طوكيو في السابعة مساء بتوقيت طوكيو الثانية عشرة ظهرا بتوقيت القاهرة، بعد رحلة استغرقت أكثر من 20 ساعة، وذلك استعدادا للمشاركة في دورة الألعاب البارالمبية طوكيو 2020.

وفور الوصول لمطار ناريتا أنهت إدارة البعثة إجراءات الخروج، والتى استمرت حوالي الساعتين.. حيث أجرت جميع البعثة فور الوصول مسحة كورونا داخل مطار ناريتا بطوكيو لاطمئنان المسؤولين باليابان على عدم إصابة أي شخص من أفراد البعثة بفيروس كيوفيد 19، رغم إجراء الجميع لمسحتى كورونا في القاهرة قبل السفر إلى طوكيو.

وشهد مطار ناريتا نظام شديد في كل الإجراءات حرصا على سلامة الجميع، وتأخر خروج البعثة من المطار بسبب الانتظار لحين ظهور نتيجة تحليل فيروس كورونا والتأكد من سلبية جميع العينات.

وتشارك البعثة المصرية بعدد 49 لاعبا ولاعبة يمثلون ثمانية ألعاب مختلفة وهى رفع الأثقال، السباحة، تنس الطاولة، ألعاب القوى، الريشة الطائرة، كرة الطائرة جلوس، البارا تايكوندو، كرة الهدف سيدات.

وقد تم الانتهاء من كافة التجهيزات الخاصة بتسكين اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية داخل القرية من خلال مقدمة البعثة التي ضمت النائبة الدكتورة حياة خطاب رئيسة البعثة، وإبراهيم أمين مدير البعثة، ودكتور أحمد آدم نائب مدير البعثة، ودكتور هاجد العنتبلى نائب رئيس اللجنة الطبية.