أخبار عاجلة

بعد إيقاف مي حلمي.. أحمد فلوكس لـ محمد رشاد: «مدينون لك بكثير من الاعتذار» -
دينا فؤاد تهاجم مي حلمي: «جامدة في الاستفزاز.. كفاية بقى مليتوا البلد» -
حمادة أنور: «شيكابالا كان زمانه في حتة تانية بس تفكيره ضيعه» -
«زي النهارده».. اغتيال الرئيس الإيراني محمد علي رجائي 30 أغسطس 1981 -
«زي النهارده».. وفاة الفنان والمخرج السيد بدير 30 أغسطس 1986 -
«زي النهارده».. وفاة الأديب العالمي نجيب محفوظ 30 أغسطس 2006 -
حمادة أنور: شيكابالا ومجاهد مخطئان -
انهيار 20 منزلًا جنوب موريتانيا بسبب الأمطار المصحوبة بالعواصف -
ميدو ينتقد عقوبة إيقاف شيكابالا 8 أشهر: «قرار ظالم.. ومجاهد شعر بالإهانة» -
السعودية تدين استهداف الحوثيين لقاعدة العند العسكرية في لحج اليمنية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. المصرى اليوم

بعثة البارالمبية تصل طوكيو بعد أكثر من 20 ساعة سفر

Print
بعثة مصر البارالمبية تصل طوكيو بعد أكثر من 20 ساعة سفر بعثة البارالمبية تصل طوكيو بعد أكثر من 20 ساعة سفر

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

وصلت بعثة المنتخبات المصرية البارالمبية إلى طوكيو في السابعة مساء بتوقيت طوكيو الثانية عشرة ظهرا بتوقيت القاهرة، بعد رحلة استغرقت أكثر من 20 ساعة، وذلك استعدادا للمشاركة في دورة الألعاب البارالمبية طوكيو 2020.

وفور الوصول لمطار ناريتا أنهت إدارة البعثة إجراءات الخروج، والتى استمرت حوالي الساعتين.. حيث أجرت جميع البعثة فور الوصول مسحة كورونا داخل مطار ناريتا بطوكيو لاطمئنان المسؤولين باليابان على عدم إصابة أي شخص من أفراد البعثة بفيروس كيوفيد 19، رغم إجراء الجميع لمسحتى كورونا في القاهرة قبل السفر إلى طوكيو.

وشهد مطار ناريتا نظام شديد في كل الإجراءات حرصا على سلامة الجميع، وتأخر خروج البعثة من المطار بسبب الانتظار لحين ظهور نتيجة تحليل والتأكد من سلبية جميع العينات.

وتشارك البعثة المصرية بعدد 49 لاعبا ولاعبة يمثلون ثمانية ألعاب مختلفة وهى رفع الأثقال، السباحة، تنس الطاولة، ألعاب القوى، الريشة الطائرة، كرة الطائرة جلوس، البارا تايكوندو، كرة الهدف سيدات.

وقد تم الانتهاء من كافة التجهيزات الخاصة بتسكين اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية داخل القرية من خلال مقدمة البعثة التي ضمت النائبة الدكتورة حياة خطاب رئيسة البعثة، وإبراهيم أمين مدير البعثة، ودكتور أحمد آدم نائب مدير البعثة، ودكتور هاجد العنتبلى نائب رئيس اللجنة الطبية.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
«الصحة»: تسجيل 255 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و7 حالات وفاة

«الصحة»: تسجيل 255 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و7 حالات وفاة

وزير التعليم العالي: نحاول تغير مفاهيم الأسر المصرية عن الكليات ووظائف المستقبل

وزير التعليم العالي: نحاول تغير مفاهيم الأسر المصرية عن الكليات ووظائف المستقبل

مصرع فتاة غرقا في أسوان

مصرع فتاة غرقا في أسوان

مجاهد: مصير الدوري الجديد وكأس مصر خلال 48 ساعة.. فيديو

مجاهد: مصير الدوري الجديد وكأس مصر خلال 48 ساعة.. فيديو