أخبار عاجلة

بعد إيقاف مي حلمي.. أحمد فلوكس لـ محمد رشاد: «مدينون لك بكثير من الاعتذار» -
دينا فؤاد تهاجم مي حلمي: «جامدة في الاستفزاز.. كفاية بقى مليتوا البلد» -
حمادة أنور: «شيكابالا كان زمانه في حتة تانية بس تفكيره ضيعه» -
«زي النهارده».. اغتيال الرئيس الإيراني محمد علي رجائي 30 أغسطس 1981 -
«زي النهارده».. وفاة الفنان والمخرج السيد بدير 30 أغسطس 1986 -
«زي النهارده».. وفاة الأديب العالمي نجيب محفوظ 30 أغسطس 2006 -
حمادة أنور: شيكابالا ومجاهد مخطئان -
انهيار 20 منزلًا جنوب موريتانيا بسبب الأمطار المصحوبة بالعواصف -
ميدو ينتقد عقوبة إيقاف شيكابالا 8 أشهر: «قرار ظالم.. ومجاهد شعر بالإهانة» -
السعودية تدين استهداف الحوثيين لقاعدة العند العسكرية في لحج اليمنية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الفن و المشاهير
  3. المصرى اليوم

وفاة الفنان ماهر لبيب

Print
وفاة الفنان ماهر لبيب وفاة الفنان ماهر لبيب

اشترك لتصلك أهم الأخبار

رحل عن عالمنا منذ قليل، الفنان الكبير ماهر لبيب، عن عمر ناهز 72 عامًا.

وأعلن الفنان منير مكرم، أحد أعضاء نقابة المهن التمثيلية، خبر الوفاة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قائلًا: «الدوام لله ماهر لبيب أستاذنا الغالي».

بدأ الفنان الراحل مشواره الفني في منتصف السبعينيات وأدى أدوارًا ثانوية في السينما والتليفزيون، هو دائماً المحقق أو الضابط الذي يظهر في نهاية الفيلم.

ومن أعماله التليفزيونية مسلسل «أحلام الفتى الطائر» 1978، و«يوميات» 1978، و«يوميات ونيس» 1995، و«وجه القمر» 2000، ويمكن رؤيته في دور المحقق وكيل النيابة المعجب بالمتهم المهندس شريف المصري عادل إمام في فيلم «كراكون في الشارع» 1968.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
بعد إيقاف مي حلمي.. أحمد فلوكس لـ محمد رشاد: «مدينون لك بكثير من الاعتذار»

بعد إيقاف مي حلمي.. أحمد فلوكس لـ محمد رشاد: «مدينون لك بكثير من الاعتذار»

دينا فؤاد تهاجم مي حلمي: «جامدة في الاستفزاز.. كفاية بقى مليتوا البلد»

دينا فؤاد تهاجم مي حلمي: «جامدة في الاستفزاز.. كفاية بقى مليتوا البلد»

حمادة أنور: «شيكابالا كان زمانه في حتة تانية بس تفكيره ضيعه»

حمادة أنور: «شيكابالا كان زمانه في حتة تانية بس تفكيره ضيعه»

«زي النهارده».. اغتيال الرئيس الإيراني محمد علي رجائي 30 أغسطس 1981

«زي النهارده».. اغتيال الرئيس الإيراني محمد علي رجائي 30 أغسطس 1981