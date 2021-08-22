وفاة الفنان ماهر لبيب

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رحل عن عالمنا منذ قليل، الفنان الكبير ماهر لبيب، عن عمر ناهز 72 عامًا.

وأعلن الفنان منير مكرم، أحد أعضاء نقابة المهن التمثيلية، خبر الوفاة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قائلًا: «الدوام لله ماهر لبيب أستاذنا الغالي».

بدأ الفنان الراحل مشواره الفني في منتصف السبعينيات وأدى أدوارًا ثانوية في السينما والتليفزيون، هو دائماً المحقق أو الضابط الذي يظهر في نهاية الفيلم.

ومن أعماله التليفزيونية مسلسل «أحلام الفتى الطائر» 1978، و«يوميات» 1978، و«يوميات ونيس» 1995، و«وجه القمر» 2000، ويمكن رؤيته في دور المحقق وكيل النيابة المعجب بالمتهم المهندس شريف المصري عادل إمام في فيلم «كراكون في الشارع» 1968.