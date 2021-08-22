تامر حسني في رسالته لـ هنا الزاهد : «هنعمل دويتو قريب يا نجمة النجمات»

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أعرب الفنان تامر حسني عن سعادته بتحدث الفنانة هنا الزاهد عنه في أحد البرامج، حيث أعربت عن حبها فنّه منذ أن كانت صغيرة، وتمنّت حينها عمل ديو غنائي معه، موجهاً لها رسالة عبر خاصيه «الأستوري»، بحسابه الرسمي بموقع الصور والفيديو «إنستجرام»، حيث نشر مقطع فيديو لها وهي تتحدث عن مدى حبها له في طفولتها وحتى وقتنا الحالي، وأنها تحفظ جميع أغانيه، وأرفق الفيديو بتعليق قال فيه: «والله هذا شرف كبير لي يا أستاذة هنا، وإن شاء الله نعمل دويتو قريباً وأنت ما شاء الله نجمة النجمات».

كان حسني قد أحيا حفلاً غنائياً منذ أيام على المسرح الروماني في الساحل الشمالي، ويُعدّ الأول الذي يقام على المسرح منذ فترة طويلة.