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أمانة الشرقية تنفذ أكثر من 9500 جولة رقابية وتحرر 459 مخالفة

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أمانة الشرقية تنفذ أكثر من 9500 جولة رقابية وتحرر 459 مخالفة أمانة الشرقية تنفذ أكثر من 9500 جولة رقابية وتحرر 459 مخالفة
مركز البلاغات الموحد 940 تلقى 3041 بلاغاً حول المنشآت المخالفة

أمانة الشرقية تنفذ أكثر من 9500 جولة رقابية وتحرر 459 مخالفة

نفذت أمانة المنطقة الشرقية الأسبوع الماضي 9543 جولة رقابية في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع بالمنطقة، أسفرت عن تحرير 459 مخالفة للمنشآت غير الملتزمة بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الخاصة بفايروس "كورونا" وتطبيق "توكلنا" والمخالفات البلدية.
وأوضحت الأمانة أن مركز البلاغات الموحد 940 تلقى 3041 بلاغاً حول المنشآت المخالفة للإجراءات الاحترازية، داعية الجميع بضرورة التعاون والابلاغ عن أي مخالفات أو ملاحظات بالتواصل مع مركز البلاغات لمعالجتها .

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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