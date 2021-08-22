برلماني: زيادة تحويلات المصريين بالخارج إلي 3.3 مليار دولار «مساهمة ومشاركة» في الاقتصاد

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اعتبر النائب علاء حمدى قريطم عضو مجلس النواب ارتفاع تحويلات المصـريين العاملين بالخارج خلال الفترة يوليو/ مايو من السنة المالية 2020/2021 بمعدل 13.0%‏ بنحو 3.3 مليار دولار لتسجل نحو 28.5 مليار دولار (مقابل نحو 25.2 مليار دولار خلال ذات الفترة من العام المالي السابق 2019/2020) بمثابة انجاز تاريخى لابناء مصر الوطنيين والشرفاء في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى .

ووجه «قريطم»، في بيان له اصدره اليوم التحية والتقدير لحكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بصفة عامة وللسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة والمصريين بالخارج على جهودها الناجحة في تقديم جميع أنواع الدعم والمساندة للمصريين بمختلف دول العالم مشيداً بجهود السفيرة نبيلة مكرم في اطلاق العديد من المبادرات لربط المصريين بالخارج بمصر واستجابتهم الفورية في المساهمة والمشاركة في جميع القضايا الوطنية والمبادرات الرئاسية بصفة عامة والمبادرة الرئاسية التاريخية «حياة كريمة».

وقال قريطم، إن مصر اصبح لديها أكثر من 10 ملايين سفير مصرى بالخارج يواجهون بنجاح منقطع النظير جميع التحديات والمخاطر التي تواجهها مصر مؤكداً نجاح المصريين بالخارج في نسف واحباط جميع الاكاذيب والاشاعات التي تبثها قوى الشر والظلام والارهاب ضد مصر تجدر الاشارة إلى أن البيانات اظهرت أن هناك ارتفاعا في تلك التحويلات خلال شهر مايو 2021 بمعدل سنوي بلغ 45.2% لتسجل نحو 2.6 مليار دولار (مقابل نحو 1.8مليار دولار خلال شهر مايو 2020).