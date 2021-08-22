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«الهجرة» تعلن تفاصيل الإعلان عن وظائف لمهندسي البرمجيات في ألمانيا

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«الهجرة» تعلن تفاصيل الإعلان عن وظائف لمهندسي البرمجيات في ألمانيا «الهجرة» تعلن تفاصيل الإعلان عن وظائف لمهندسي البرمجيات في ألمانيا

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قال السفير محمد خيرت مستشار وزيرة الهجرة للتعاون الدولي، إنه بشأن إعلان وزارة الهجرة عن توفير فرص عمل في ألمانيا للمهندسين في مجال هندسة البرمجيات، جاء ذلك بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) في ووكالة التوظيف الفيدرالية الألمانية (BA)، في إطار تنفيذ المصرية للبرنامج الإقليمي «من أجل مقاربة شاملة لحوكمة هجرة اليد العاملة وتنقل العمال في شمال أفريقيا» (THAMM)، وأن لجنة من الوزارة ومكتب الوكالة الألمانية للتعاون الدولي ستقوم بفحص الاستمارات وإعداد قائمة بالأسماء المستوفاة للشروط التي تم الإعلان عنها.

وأضاف «خيرت» أنه سيتم إبلاغ من تنطبق عليهم الشروط بمواعيد الاختبار والمقابلات الشخصية والتي تجريها لجنة من الوكالة الألمانية للوظائف والوكالة الألمانية للتعاون الدولي ووزارة الهجرة، لافتًا إلى أن من يقع عليه الاختيار سيشارك في دورة مكثفة قصيرة المدة للتحضير للسفر، وفي ألمانيا يتم تنظيم دورة أكثر تخصصا ويتم فيها أيضا تدريس اللغة الألمانية.

وأكد «خيرت» أن كل الجهود التي تبذلها وزارة الهجرة في هذا الشأن تأتي في إطار محاربة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، مؤكدا على أن الدولة ليست ضد الهجرة الشرعية المقننة التي يسافر من خلالها الشباب المصري في أمان محافظًا على حياته وكرامته.

ولفت مستشار وزيرة الهجرة للتعاون الدولي إلى أن هذا الإعلان يأتي في إطار مشروع THAMM، المشروع الموقع من قبل الحكومة المصرية وهو مشروع شبه إقليمي ممول من قبل الاتحاد الأوروبي من خلال «الصندوق الائماني للطوارئ من أجل الاستقرار ومعالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية والنازحين في إفريقيا»، ووزارة التنمية الفيدرالية الألمانية (BMZ)، ويتم تنفيذه بموجب عقدين منفصلين، أحدهما يتعلق بمنظمة العمل الدولية والمنظمة الدولية للهجرة بتمويل من الاتحاد الأوروبي والآخر يتعلق بـ GIZ بتمويل من الاتحاد الأوروبي وBMZ الألمانية.

المصرى اليوم

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