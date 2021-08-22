للتصدي لسماسرة التعليم .. مطالبة برلمانية بتحديد سقف المصروفات في الجامعات الخاصة

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طالب النائب حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، ضرورة ضبط عملية القبول بالجامعات الخاصة في ظل حالة الطلب المرتفعة على الجامعات الخاصة هذا العام، ووضع ضوابط ملزمة للجامعات الخاصة للالتزام بإعلان سياسة واضحة للقبول بها وتحديد سقف للمصروفات الجامعية بالجامعات الخاصة.

وقال الجندي، في بيان أصدره، اليوم، إلى أن أسعار بعض الجامعات وبعض التخصصات مبالغا فيها جدا، وهناك بعض الرسوم الخفية التي يفرضها سماسرة التعليم الجامعي بشكل غير مقبول.

وطالب بضرورة تدخل وزارة التعليم العالي لوضع سياسة موحدة لتحديد أسعار القبول بناء على معايير جودة المخرجات الجامعية للطلاب لكل جامعة وأيضا نوعية التخصص، مؤكدا على ضرورة ربط تلك التخصصات بمهارات سوق العمل المطلوبة فعليا، وأن يكون هناك معيار موحد لمستوى خريجي الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية وكذا الأجنبية بمصر.

وشدد الجندي، على ضرورة أن يكون هناك اختبار وترخيص مزاولة لكافة المهن بمصر، وأن ذلك من شانه أن يضمن مستوى متميز لشباب مصر يستطيعوا به المساهمة الفعلية في مستقبل وطنهم.

واستشهد عضو مجلس الشيوخ بوجود تلك التراخيص في دول عديدة من العالم، وسيحفز كافة الجامعات ومؤسسات التعليم العالي على الاهتمام بجودة المخرجات التعليمية لطالب الجامعة.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى تجربة الجامعات الأهلية الجديدة التي تم افتتاحها في شرم الشيخ، والعلمين الجديدة، والجلالة والمنصورة الجديدة، وأن افتتاح تلك الجامعات بهذا المستوى العالمي، سواء بتخصصاتها الحديثة أو تجهيزاتها وبنيتها التحتية، من شأنه أن يوازن حالة الطلب غير المسبوقة على القبول بالجامعات سواء من طلاب الداخل أو من طلاب الدول الشقيقة المحيطة.