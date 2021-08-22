الوطني للاستشارات البرلمانية : تغيير طريقة انتخابات اللجان النوعية لمجلس النواب

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قال رامي محسن، مدير المركز الوطني للاستشارات البرلمانية، إن التعديلات الجديدة للائحة الداخلية لمجلس النواب شملت آلية انتخاب اللجان النوعية بمجلس النواب، حيث تغيرت طريقة انتخاب الرئيس والوكيلين وأمين السر وسوف يتم تطبيق هذه الآليات الجديدة بدءا من دور الانعقاد القادم.

وأضاف مدير المركز الوطني أن التعديلات الجديدة غلّت يد رئيس البرلمان عن التدخل في الانتخاب بشكل يحمد له، حيث إن الانتخابات الداخلية للجان خاصة بأعضائها ولا يجوز إقحام رئيس البرلمان فيها، خاصة أن دوره يكون إداريا وليس من الملائم إهدار وقت رئيس المجلس وكذا وقت الجلسة العامة في الانتخابات الداخلية.

وجاءت التعديلات بأن جعلت مهمة رئيس المجلس فقط تلقى طلبات الأعضاء بالترشح لعضوية اللجان في بداية كل دور انعقاد.

ويتولى مكتب المجلس التنسيق بين هذه الطلبات، وتنتخب كل لجنة في بداية كل دور انعقاد عادى من بين أعضائها رئيساً ووكيلين وأمينًا للسر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها.

بعدما كان النص قديما يلزم تقديم هذه الترشيحات كتابةً إلى رئيس المجلس، كما كان يلزم الرئيس أيضا إعلان هذه الترشيحات لأعضاء المجلس في الجلسة العامة، وأصبح النص مقصورا على أن يتولى مكتب المجلس هذه المهمة وتقدم إليه طلبات الترشح وتجرى الانتخابات بين المرشحين بطريق الاقتراع السري.

وأضاف محسن أن التعديلات أيضا خففت من شروط قبول وتنسيق الانضمام للجان، ففقد كان مكتب المجلس يتولى التنسيق بين هذه الترشيحات بمراعاة إعطاء أولوية الاختيار لأقدم الأعضاء في عضوية اللجنة التي يطلب الترشح لها، ثم لذوى الخبرة والتخصص في مجال نشاط اللجنة، أما التعديلات اشترطت فقط التخصص واختصاصات اللجان قدر الإمكان دون شرط الأقدمية باللجنة أو الخبرة.