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المقاولون العرب: لن نتخلى عن أي لاعب.. ونسعى لضم صفقات سوبر

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المقاولون العرب: لن نتخلى عن أي لاعب.. ونسعى لضم صفقات سوبر المقاولون العرب: لن نتخلى عن أي لاعب.. ونسعى لضم صفقات سوبر

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أكد المهندس محمد عادل فتحى، عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على قطاع الكرة، أن ناديه لم يتخلى عن أي لاعب من القوام الأساسي، خلال الميركاتو الصيفي.

وقال محمد عادل، في تصريحات تلفزيونية: «لن نتخلى عن أي لاعب من القوام الأساسى للفريق خلال الميركاتو الصيفي، لأننا بحاجة لكل لخدمات جميع اللاعبين».

وأضاف: «هدفنا الحفاظ على القوام الأساسي للفريق مع التدعيم بصفقات مميزة، في الميركاتو الصيفي»، مضيفا: «بدأنا حاليًا في العمل على ملف الصفقات الصيفية بعد ضمان الفريق البقاء بالدوري».

وأشار: «واجهتنا ظروف صعبة في بداية الموسم بعدما تعرض أكثر من لاعب للإصابة بفيروس كورونا، كانت هي سببًا رئيسيًا في تراجع النتائج».

المصرى اليوم

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