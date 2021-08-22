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جهاد جريشة يعلن اعتزاله التحيكم بعد 25 سنة عطاء

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جهاد جريشة يعلن اعتزاله التحيكم بعد 25 سنة عطاء جهاد جريشة يعلن اعتزاله التحيكم بعد 25 سنة عطاء

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أعلن جهاد جريشة الحكم الدولى رسميا اعتزاله التحكيم نهائيا، مكتفيا بما قدمه في مجال التحكيم على مدار السنوات الماضية.

ونشر الحكم السابق على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك مستغلا تواجده في نهائي البطولة العربية التي جمعت فريقي الاتحاد السعودى والرجاء المغربي والتى شهدت فوز بطل المغرب بضربات الجزاء الترجيحية وكتب جريشة: «شكرا الاتحاد العربي المحترم.. شكرا كابتن خليل جلال الغالي المحترم.. شكرا كابتن جمال الشريف القامة والقيمة.. مبرووووك لزملائي البنا وأبوالرجال وأحمد وأمين ونيالا على تشريف التحكيم المصري والعربي.. تكريما لمسيرتي من الاتحاد العربي.. دمتم رائعين.. من المغرب أحمد المولى عز وجل.. الحمد لله الحمد لله الحمد لله.. إنهاء المسيرة المحلية والأفريقية والعربية والدولية.. شكرا للجميع.. شكرا من ساندني.. وشكرا من حاربني واجتهد كثيرا لإيقاف مسيرتي.. ولكنها إرادة المولى عز وجل.. نهاية مشوار 25 سنة تحكيم والحمد لله راضي كل الرضا بتاريخ وفقني الله فيه بعد تعب وشقى واجتهاد لسنوات وسنوات».

المصرى اليوم

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