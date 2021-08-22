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تجديد حبس عامل ضرب زوجته حتى الموت 45 يوما بسبب «مصروف البيت»

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تجديد حبس عامل ضرب زوجته حتى الموت 45 يوما بسبب «مصروف البيت» تجديد حبس عامل ضرب زوجته حتى الموت 45 يوما بسبب «مصروف البيت»

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جدد قاضى المعارضات حبس المتهم بالاعتداء على زوجته بالضرب حتى الموت في شبرا لمدة 45 يوما على ذمة التحقيقات، على أن يراعى تجديد حبسه في الموعد القانونى.

كشفت تحقيقات النيابة عن أن المجنى عليها عقب عودته من عمله طالبته المجنى عليها ببعض الأموال لشراء متطلبات المنزل، فوقعت بينهما مشادة كلامية تحولت إلى مشاجرة تعدى عليها بالضرب مما أدى إلى سقوطها على رأسها ونقلها إلى المستشفى لكنها لفظت أنفاسها الأخيرة عند إسعافها.

وكشف التقرير المبدئى لفحص المجنى عليها أن سقوطها أرضا على رأسها تسبب في إصابتها بكسر في الجمجمة ونزيف داخلى، إضافة إلى أن المجنى عليها كانت حاملا في شهرها السابع.

وأوضحت تحريات المباحث وقوع مشاجرة بين المجنى عليها وزوجها بسبب مصروف المنزل اعتدى الأخير عليها بالضرب فسقطت أرضا على رأسها وفقدت الوعى وبنقلها إلى المستشفى تبين إصابتها بنزيف داخلى وكسر بالجمجمة ولفظت أنفاسها عقب وصولها.

المصرى اليوم

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