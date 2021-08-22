مدرسة تخلع زوجها بعد رفض المحكمة دعوى طلاقها للضرر

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رفضت محكمة الاسرة، الدعوى المقامة من مدرسة ضد زوجها تطلب فيها الطلاق للضرر لسوء معاملته واستغلالها ماديا، وقالت المحكمة في أسباب رفضها الدعوى، بان المدعيه لم تتمكن من اثبات الضرر الواقع عليها، وان حديثها للمحكمة عن زوجها مرسل ليس له أي دليل من الصحة، إضافة إلى عدم وجود شهود إثبات اوأدلة تؤكد كلامها .

وقالت الحيثيات إن الزوجين عند حدوث خلاف بينهما ن كل منهما يلقى اتهامات جذافية على الاخر، فيجب أن يكون هناك أدلة على صحة الادعاءات .

لم تيأس المدرسة من الحكم الصادر من المحكمة برفض دعوى الطلاق، بل أقامت دعوى جديدة تطالب فيها الخلع وقالت ان السبب لاقامة الدعوى لاستيلاء زوجها على أموالها وعدم الانفاق عليها مما يستحيل العشرة معه .

روت المدعيه مشكلتها مع زوجها بانها تزوجت منذ 4 سنوات، من موظف يعمل في إحدى الدول الأجنبية، وسافرت له بعد الزواج ولم تمكث معه سوى شهرين بسبب ارتفاع المعيشة، إلى ان عاد بعد عام من عودتها واخبرها بانهم انهوا عمله في الشركة الذي كان يعمل بها، وطلب منها مساعدته باموال لكونها وراثه من والدها أموالا كثيرة، فوقفت بجانيه حتى استولى على كل أموالها ولم يرد لها تلك الأموال بحجة ان المشاريع الذي كان يقيمها فشلت، ثم التحق بالعمل في احدى الشركات وكان يتقاضى راتبا متوسطا إلا انه كان يرفض الانفاق عليها ويجعلها تقترض مبالغ من اشقائها

وذكرت بانها لم تتحمل العيشة مع شخص كذاب ومنافق جعلها تقترض أموالا من جميع أشقائها رغم انها كان لديها ميراث من والدها يجعل تعيش باقى حياته في استقرار وامان .، وقضت المحكمة بخلعه .