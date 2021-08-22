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"كأس العرب للسيدات" تنطلق منافساتها في

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سمر نصار تؤكد على أهمية تنمية كرة القدم النسائية

يقيم الاتحاد العربي لكرة القدم في العاصمة المصرية القاهرة منافسات بطولة كأس العرب للسيدات 2021 في نسختها الثالثة، خلال الفترة من 24 أغسطس الحالي حتى 6 سبتمبر القادم.

وكانت قرعة البطولة التي أجريت مؤخراً، أسفرت عن وقوع منتخبات وتونس والسودان ولبنان في المجموعة الأولى، بينما جاء في المجموعة الثانية منتخبات، الأردن والجزائر وفلسطين.

وتعد هذه البطولة إحدى بطولات الاتحاد العربي لكرة القدم المدرجة في الموسم 2021 - 2022.

وكانت النسخة الأولى من البطولة، أقيمت بمدينة الإسكندرية في مصر عام 2006، وتوج بلقبها منتخب الجزائر بعد فوزه في المباراة النهائية على منتخب المغرب، بينما أقيمت النسخة الثانية في بالعاصمة القطرية الدوحة عام 2015، وتوج منتخب لبنان باللقب، عقب فوزه على منتخب جيبوتي.

ووصلت المنتخبات المشاركة إلى مدينة القاهرة، وبدأت بالتدريبات استعدادًا لمنافسات البطولة، حيث أجرت المنتخبات مرانها الأول حسب الجدول المقرر من اللجنة المنظمة والفنية للبطولة .

وستقام مباريات البطولة على ملعب الشرطة، حيث قامت اللجنة المنظمة بجولة تفقدية اطلعت خلالها على التجهيزات المطلوبة والمتوفرة في الملعب لإنجاح البطولة .

في سياق متصل يقام يوم غد الاثنين الاجتماع التنسيقي للفرق المشاركة والذي سيتم خلاله الإعلان عن تعليمات البطولة وكافة المتطلبات الخاصة بالفرق المشاركة ويعقب الاجتماع التنسيقي مؤتمر صحفي تعقده اللجنة المنظمة بحضور مدربي ومدراء المنتخبات المشاركة للإعلان عن التفاصيل الخاصة بالبطولة إلى جانب تصريحات من مدراء ومدربي الفرق المشاركة حول استعداداتهم الفنية للبطولة .

كما سيتم الإعلان خلال المؤتمر الصحفي عن الورش التي ستعقد على هامش البطولة سعياً من الاتحاد العربي لكرة القدم لتطوير الكوادر النسوية العاملة خاصة في مجال التحكيم والتنسيق للمباريات ضمن الخطة المتبعة للجنة المرأة في الاتحاد العربي.

من جانبها، أشارت عضو مجلس الاتحاد العربي لكرة القدم ورئيس اللجنة المنظمة للبطولة سمر نصار إلى "أهمية عودة البطولة إلى أجندة الاتحاد العربي بعد غياب سنوات فرضته العديد من التحديات"، وأضافت: "نسعى لإعادة إحياء هذه البطولة وتحفيز المنتخبات العربية على المشاركة فيها إلى جانب برامج أخرى سنقوم بطرحها والتي نسعى من خلالها إلى رفع مستوى اللعبة في المنطقة العربية لإدراكنا التام أن المرأة بشكل عام وكرة القدم بشكلٍ خاص هي منصة للتغيير الاجتماعي وتحفيز المجتمعات على دعم الرياضة وكرة القدم النسائية".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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