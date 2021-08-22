«شرطة المسطحات»: ضبط 682 مخالفة خلال 24 ساعة

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شنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات حملات تفتيشية مُكبرة لضبط كافة المخالفات والقضايا المتنوعة، وتمكنت من ضبط 682 مخالفة خلال 24 ساعة.

وتمكنت الحملات من ضبط 431 وحدة مخالفة لقانون الملاحة متمثلة في مخالفة شروط التراخيص وعدم اكتمال أدوات الإطفاء والإنقاذ وعدم وجود التراخيص الملاحية وعدم اكتمال الطاقم الملاحى وانتهاء التراخيص الملاحية والقيادة بدون رخصة وعدم وجود الأنوار الملاحية وحمولة زائدة.

كما تم ضبط 99 مخالفة لقانون البيئة و19 مخالفة الاشتراطات الصحية، و46 مخالفة لاشتراطات تراخيص الري، و66 مخالفة لاشتراطات الحماية المدنية، و21 مخالفة اشتراطات السياحية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.