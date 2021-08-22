مطالبة برلمانية بتخفيض رسوم الجامعات الخاصة والأهلية

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دعت النائبة أمل سلامة عضو لجنة الإعلام بمجلس النواب الجامعات الخاصة والأهلية إلى عدم المتاجرة بأولياء الأمور، والإعلان عن مبادرة لتخفيض رسوم قبول الطلاب بكلياتها، في ظل التراجع الكبير بنتائج امتحانات الثانوية العامة، وأن تقوم وزارة التعليم العالى والمجلس الأعلى للجامعات الخاصة بوضع لائحة مالية للجامعات والمعاهد الخاصة والأهلية، يتم من خلالها تقييم الجامعات والمعاهد وتوحيد رسوم القبول بالكليات المتناظرة، وألا يترك تقدير الرسوم وفقا للأهواء، أو العرض والطلب.
وقالت النائبة في بيان أصدرته، اليوم،: «إذا كانت الكليات بالجامعات الخاصة والأهلية تقدم مناهج متشابهة، ويحصل الطلاب على شهادة معادلة للجامعات الحكومية والأجنبية، فلماذا توجد فوارق كبيرة في المصروفات، ولا يتم توحيدها؟ حتى لا يلجأ أبناءنا الطلاب إلى السفر لروسيا أو أوكرانيا للحصول على شهادة جامعية معتمدة وبأسعار أقل من مصر.
وأشادت النائبة، بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى تخصيص 200 منحة دراسية لخريجى كليات الهندسة والحاسبات والمعلومات للدراسة في الجامعات الأهلية، ودعت الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية لتقديم 2000 منحة مجانية لـ 2000 طالب من الأوائل على مستوى الجمهورية في التخصصات المتميزة، أو نظام الساعات المعتمدة بالجامعات، لتحفيز الطلاب الأوائل على الاستمرار في التفوق، لتكون الجامعات حاضنة للإبداع والتمييز في جميع التخصصات.
كما دعت وزارة التربية والتعليم إلى تيسير اجراءات تقديم التظلمات على نتائج الثانوية العامة للتخفيف عن كاهل الطلاب وأولياء الأمور، وأن يتم مراجعة التظلمات بدقة شديدة، لكى يحصل كل طالب على حقه.